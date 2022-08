Donieft gouf et fir Hueschtert zu Munneref näischt ze huelen an an der Partie tëscht Käerjeng a Wolz gouf et kee Gewënner.

E Sonndeg war am nationale Futtballchampionnat d'Suite vum 1. Spilldag. Zum Optakt vun der neier Saison konnt sech Ettelbréck mat 2:0 géint Péiteng duerchsetzen. Fir Déifferdeng gouf et virun den eegene Spectateuren zum Optakt eng 2:3-Defaite géint de Racing. Kuerz virun der Paus konnt de Cabral déi Déifferdenger Lokalekipp a Féierung bréngen. Net laang nodeems béid Ekippe fir déi zweet Hallschent aus de Vestiairë komm ware konnt de Francoise den Ausgläich markéieren. D'Goler vum Simon an N'Goma hunn d'Gäscht a Féierung bruecht an de Wee a Richtung Dräi Punkte fräi gemaach. De spéiden Uschlossgol vum Almeida sollt näischt méi un der Sortie vum Match änneren. An der Partie tëscht der Fola a Stroossen hu sech déi Escher da mat 2:1 duerchgesat. De Stroossener Gol zur Féierung vum Moding no enger gudder hallwer Stonn konnt d'Lokalekipp duerch en Eelefmeter nach virun der Paus ausgläichen. Ronn 20 Minutte viru Schluss huet de Correia dann déi dräi Punkte fir d'Lokalekipp mat sengem Gol zum 2:1 geséchert. Den US Munneref huet sech doheem mat 2:0 géint d'US Hueschtert behaapt. No enger éischter Hallschent ouni Goler waren et de Bekkouche an de Couto Pinto déi mat hire Goler d'Victoire fir déi Munnerefer kloer gemaach hunn. Iwwerdeems hunn dann nach Käerjeng a Wolz 1:1 gläich gespillt a fir den FC Monnerech gouf et eng kloer 5:1-Victoire géint Rouspert. E Sonndeg den Owend um 19 Auer spillt dann nach Hesper géint de Progrès. De leschte Match gëtt e Méindeg den Owend tëscht dem Champion F91 Diddeleng an der Escher Jeunesse gespillt.