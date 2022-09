D'Ekipp vum Pep Guardiola huet zu Wolverhampton mat 3:0 gewonnen. An Italien huet Empoli mat 1:0 géint Bologna gewonnen.

Et waren um Samschdeg och awer nees eng Partie Lëtzebuergesch Futtballer ënnerwee.

Premier League

Wolverhampton Wanderers - Manchester City 0:3

0:1 Grealish (1'), 0:2 Haaland (16'), 0:3 Foden (69')

Nodeems um leschte Weekend wéinst dem Dout vun der Queen kee Futtball an der Premier League gespillt gouf, war City um Samschdeg Mëtteg op Besuch bei de Wolves. An et huet mol keng Minutt gedauert, dunn huet de Grealish no Viraarbecht vum De Bruyne den 1:0 markéiert. D'Skyblues hunn net nogelooss, an an der 20. Minutt war et den Erling Haaland dee mam 2:0 säin 11. Gol an dëser Saison schéisse konnt. De Foden huet an der zweeter Hallschent den Deckel drop gemaach. City ass elo provisoreschen 1. an der Tabell.

Newcastle United - AFC Bournemouth (16h00)

Tottenham Hotspur - Leicester City (18h30)

Serie A

FC Bologna - FC Empoli 0:1

0:1 Bandinelli (75')

Ligue 1

HSC Montpellier - Racing Stroosbuerg (17h00)

La Liga



FC Barcelona - FC Elche (16h15)

FC Valencia - Celta Vigo (18h30)

