D'Veräiner vun den dräi Lëtzebuerger waren e Freideg den Owend am Saz. Dobäi gouf et eng Victoire an zwou Néierlagen.

An der Bundesliga huet Borussia Mönchengladbach mat 3:1 géint de VfB Stuttgart gewonnen. Den 18 Joer ale Lëtzebuerger Yvandro Borges, dee fir d'Borussia spillt, huet de Match allerdéngs just vun der Bänk suivéiert. An der zweeter däitscher Bundesliga huet den SV Sandhausen d'1:0-Victoire géint Hansa Rostock mat Heem geholl. De Sébastien Thill koum fir Hansa awer net an den Asaz a souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. An der zweeter hollännescher Liga war et de VVV-Venlo, dee sech mat 3:2 géint den ADO Den Haag duerchsetze konnt. De Lëtzebuerger Dirk Carlson stoung e Freideg fir Den Haag am Kader, mä net um Terrain.