Duerch e spéide Gol vum Norweger konnt sech Manchester City mat 2:1 géint Fulham duerchsetzen.

E Samschdeg gouf et an der Premier League nieft der wichteger Victoire fir Manchester City och nach dräi Punkte fir Brighton & Hove Albion. A Spuenien sinn et beim 0:0 tëscht Getafe a Cadiz iwwerdeems dräi Rout Kaarte ginn.

Um 13. Spilldag an der Bundesliga konnte sech ënnert anerem Bayern, Dortmund a Leipzig duerchsetzen.

An der drëtter däitscher Liga konnt de Laurent Jans säin éischte Gol fir Waldhof Mannheim schéissen.

Premier League

Manchester City - Fulham 2:1

1:0 Alvarez (16'), 1:1 Pereira (28'), 2:1 Haaland (90+5')

Manchester City huet sech virun den eegene Spectateuren eng wichteg Last-Minute-Victoire geséchert. Kuerz no der Féierung an der 16. Minutt ass et fir d'Citizens nëmmen nach zu 10 weidergaangen, dat nodeems de Cancelo mat der Rout vum Terrain geflunn ass. Duerch den Ausgläich vum Pereira waren d'Haushäre gefuerdert fir déi dräi Punkten an Ënnerzuel Doheem ze halen. Mat der leschter Aktioun vum Match huet den Haaland dann awer eng weider Kéier getraff an de Match domat entscheet.

Wolves - Brighton & Hove Albion 2:3

0:1 Lallana (10'), 1:1 Guedes (12'), 2:1 Neves (35'), 2:2 Mitoma, 2:3 Gross (83')

Everton - Leicester City (18.30 Auer)

Serie A

Empoli - Sassuolo 1:0

1:0 Baldanzi (64')

Atalanta - Neapel (18.00 Auer)

AC Mailand - Spezia (20.45 Auer)

Ligue 1

AC Ajaccio - Stroossbuerg (17.00 Auer)

Angers - Lens (21.00 Auer)

La Liga

Getafe - Cadiz 0:0

Celta Vigo - Osasuna (18.30 Auer)

FC Barcelona - UD Almeria (21.00 Auer)

