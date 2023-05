E Freideg den Owend war am nationale Futtballchampionnat den Optakt vum 28. Spilldag.

Fir d'Jeunesse gouf et an dëser Saison eng weider Néierlag géint Munneref. E Freideg den Owend huet d'Ekipp vum Pedro Resende, deen d'nächst Saison net méi op der Escher Trainerbänk wäert sëtzen, sech misse mat 0:2 geschloe ginn.

Fir d'Lokalekipp hat de Match denkbar schlecht ugefaangen. Schonn no dräi Minutten hat den Todorovic de Ball onglécklech an den eegene Filet gesat an domadder d'Gäscht mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 33. Minutt war et den Taarimte, deen den 2:0 fir Munneref an domadder fir d'Schlussresultat gesuergt huet.

E Samschdeg an e Sonndeg ass et dann d'Suite vum 28. Spilldag. E Sonndeg kéinten Decisiounen an der Course ëm den Titel an och an der Lutte géint den Ofstig falen.