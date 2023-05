Géint Jonglënster gouf et eng däitlech 5:1 Victoire. Jonglënster steigt deemno an déi 1. Divisoun of.

Ass et fir Jonglënster déi leschte Saison am Barrage nach drëms gaangen an d'BGL Ligue opzesteigen, huet et um Sonndeg geheescht ze gewannen, fir net an déi 1. Divisioun ofzesteigen. Jonglënster ass dann och mat 100 à l'heure an de Match gestart a huet an der drëtter Minutt a Persoun vum Lopes Gomes d'Féierung geschoss. En optimalen Optakt fir d'Ekipp aus der Éierepromotioun. Beggen konnt de Score an der 16. Minutt duerch de Yassine Maziz awer nees ausgläichen. De sechsfache Lëtzebuerger Champion vu Beggen hat an der Suite vum Match méi Spillundeeler a konnt an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent den 2:1 markéieren.

No der Paus sollt et dunn däitlech ginn. Zwee Goler vum Maziz (49', 85') an ee vum Balde (67') hunn dofir gesuergt dass sech Beggen no 90 Minutten däitlech ka mat 5:1 géint Jonglënster duerchsetzen. Domat steet fest dass Beggen an d'Éierepromotioun opsteigt an fir Jonglënster heescht et déi nächste Saison Divisioun 1.

Um 19 Auer ass et dann nach d'Partie tëscht Luxembourg City aus der Éierepromotioun a Wuermer aus der 1. Divisioun.

RTL-Artikel: Nationale Futtball: All wichteg Informatioune ronderëm d'Barragematcher