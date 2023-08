Um 3. Spilldag vun der 2. Bundesliga hat den Tabelleleschten 1. FC Kaiserlautern den SV Elversberg op Besuch.

2. Bundesliga: Kaiserslautern - Elversberg 3:2

De Lëtzebuerger Raphael Duarte (Co-Trainer) beim SV Elversberg hat kee gudde Start an den Owend. De Kevin Kraus huet an der 21. Minutt den 1:0 fir Kaiserslautern geschoss, dat duerch en Eelefmeter. Puer Minutte virdrun, hat de Kraus eigentlech scho via Kappball fir Lautern getraff, dee Gol gouf awer no Videobeweis annuléiert wéinst Abseits. Bei där Kontroll vun der Abseitspositioun, gouf dunn awer och en Handspill festgestallt, wouduerch et dunn zur skurriller Situatioun koum, dass de Gol net gezielt huet, dofir awer en 11m gepaff gouf. Deen huet de Kraus du sécher verwandelt. Elversberg hat an der 26. Minutt eng riseg Chance op den Ausgläich, ma de Kappball vum Carlo Sickinger ass iwwert de Gol gaangen. Elversberg hat an der 1. Hallschent zwar méi Ballbesëtz, ma déi méi geféierlech Golchancë konnt den FCK sech awer erausspillen.

An der zweeter Hallschent ass et direkt fulminant lassgaangen, well et huet just 2 Minutte gedauert, bis de Manuel Feil op 1:1 konnt fir Elversberg ausgläichen. An der 62. Minutt du konnt de Sahin no engem Doppelpass mam Faghir am Strofraum ofzéien an de Ball ass flaach ënne lénks eragaangen. Domat war Elversberg mat 2:1 vir zu Kaiserslautern.

D'Freed huet awer net laang ugehalen, well an der 68. Minutt huet den Ache no enger Flank vum Zimmer aus kuerzer Distanz konnten op 2:2 ausgläichen, dat duerch e Kappball. De Match war domat nees komplett op an et konnt ee keng Prognos maachen, wien hei eventuell nach en decisive Gol schéisse kann. An der 79. Minutt dunn huet de Jean Zimmer mat engem Volleyschoss Kaiserslautern nees a Féierung bruecht.

Och déi 6 Minutten Nospillzäit, déi nach op d'Auer dobäi komm sinn, hunn dem SV Elversberg net gehollef, fir nach emol auszegläichen. Domat huet Kaiserslautern seng éischt 3 Punkten an dëser Saison a ka sech vun der leschter Plaz an der Tabell provisoresch bis op Plaz 11 no vir schaffen. Elversberg rutscht erof op Plaz 14 a bleift bei 1 Punkt aus 3 Matcher.

SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC 1:0

Am zweete Match vum Owend huet Wiesbaden 1:0 géint Karlsruhe gewonnen. Doduerch klotert SV Wehen Wiesbaden op Plaz 1 an der Tabell, dat mat 7 Punkten.