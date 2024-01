Um Sonnde war d'Suite vun den Halleffinallen an der Coupe am Basket an der Coque um Kierchbierg.

Am Lalux Ladies Cup bei den Damme setzt sech den T71 Diddeleng virun 900 Zuschauer no Verlängerung mat 86:84 géint d'Sparta Bartreng duerch. Bartreng hat säi Rhythmus schnell fonnt an huet sech ënner dem Impuls vum Martha Burse a Jovana Jaksic e Virsprong eraus gespillt. Ufank vum zweete Véierel louch d'Sparta 35:20 a Féierung, Diddeleng hat de Réckstand bis zur Paus op 8 Punkte verkierzt (39:47).

Nom Säitewiessel huet sech Diddeleng bis op 2 Punkten erugekämpft an d'Ekipp vum Trainer Jérôme Altmann war kuerz virdrun de Match ze dréinen. Du koum awer eng staark Phas vu Bartreng, d'Sparta hat 5 Minutte viru Schluss nees e Virsprong vun 10 Punkten. Um Enn ass et nach emol ganz enk ginn, Diddeleng huet de Match a kuerzer Zäit komplett gedréint an d'Mia Loyd huet den T71 an d'Verlängerung gerett (76:76).

No 5 Extra-Minutte konnt den T71 jubelen, d'Ehis Etute huet Diddeleng mat Foten a Féierung bruecht. Bartreng hat a Persoun vum Martha Burse eng Chance de Match ze gewannen, de Worf vun der Mëttellinn ass awer net duerch d'Netz gaangen.

An der Finall trëfft Diddeleng op den Titelverdeedeger Gréngewald, deen sech um Samschde kloer mat 97:63 géint d'Amicale Steesel duerchsetze konnt .

