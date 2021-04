"Se wollte menger lass ginn” sot de Frank Engel a geet och, trëtt aus der Partei aus. Um CSV-Kongress trëtt elo de Claude Wiseler mat enger neier Ekipp un.

Bréngt de fréiere Spëtzekandidat Rou no all deem Gestreits? War den Engel de Béisen an d'Problemer geléist, wann d'Verantwortung op 8 Leit verdeelt gëtt, oder weist et just, wéi schwéier sech d'CSV nach ëmmer deet, sech an hire Profil an der Post-Junker-Ära an an der Oppositioun ze fannen? War de Problem just de Frank Engel? Ass en Team d'Léisung? Huet d'CSV den "Iwwerpapp" verquësst? Woufir steet d'CSV haut, wat ass hire Plang, hir Strategie fir 2023 aus der Oppositioun erauszekommen?

Eis Invitéen en Donneschdeg den Owend sinn:



FOTOGALERIE vum Eric Steichen

Christophe Hansen

CSV-Europadeputéierten

Kandidat fir CSV-Generalsekretär

Elisabeth Margue

Affekotin, Gemengerot Stad Lëtzebuerg

Fréier Presidentin CSJ, Vizepresidentin CSV

Pierre Lorang

Studéierte Jurist , Publizist

Matgrënner vum Dräikinneksgrupp

A mir hunn e laangen Interview mam Jean-Claude Juncker gemaach, dee mir an Deeler iwwert déi ganz Diskussioun ablenden. De ganzen Interview kënnt Dir no der Emissioun integral op RTL.lu kucken.

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)