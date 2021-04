De ganzen Interview mam fréiere Premier, Ex-EU-Kommissiounspresident a Member vun der CSV, deen zu Deeler am Kloertext ze gesi war, gëtt et elo am Replay.

Ënner anerem gesäit de fréiere President vun der CSV, datt et an der Partei elo nees biergop geet. Kritik gouf et awer dorunner, wéi ee virgaangen ass. Dem Jean-Claude Juncker no hätt déi chrëschtlech sozial Vollekspartei an de Frank Engel missten eng Eenegung fannen, ouni dat Ganzt an d'Ëffentlechkeet ze droen. RTL-News: De Kloertext: "CSV-Team Wiseler" amplaz Engel an alles paletti?