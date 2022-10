Thema an der Emissioun "De Kloertext" ass en Donneschdegowend d'Ried zur Lag vun der Natioun.

War et just en Opziele vu Mesuren, déi schonn ugekënnegt waren, ma nach ëmmer net ëmgesat goufen? Oder goufen déi richteg Prioritéite gesat an dëse Krisenzäiten? D'Reaktiounen op d'Ried zur Lag vun der Natioun sinn traditionell komplett ënnerschiddlech. Dës Ried zur Lag vun der Natioun vum Premier war net just Krisen-, mä grad esou Walried. Eng lescht Geleeënheet, seng Politik am Groussen ze presentéieren. Mir froen all d'Parteien aus der Chamber, ob d'Regierung hei hir Verantwortung iwwerhëlt, wat hinne gefeelt huet a wat hir eege Propose sinn.

Eis Invitéen:

Gilles Baum

DP-Fraktiounspresident

Josée Lorsché

Fraktiounspresidentin vun déi Gréng

Yves Cruchten

LSAP-Fraktiounspresident

Martine Hansen

CSV-Fraktiounspresidentin

Fernand Kartheiser

ADR

Myriam Cecchetti

Déi Lénk

Sven Clement

Piraten

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)