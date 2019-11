D'Rock University, eng Museksschoul hei zu Lëtzebuerg, déi hir Course speziell un all Schüler upasst. Musek made in Luxembourg.

D'Rock Universitéit ass eng Museksschoul anescht wéi anerer. Do geet et net drëm d'Musek just einfach nëmmen ze spillen, mä se ze fillen, ze spieren a virun allem ze personaliséieren. D'Léierpersonal, dat aus professionellen a passionéierte Museker besteet, huet sech als Zil gesat all Talent sou vill wéi méiglech ze fërderen.



Mat speziell ugepasste Course kënne si op individuell Besoine vun de jeeweilege Schüler agoen, an dat spigelt sech och an der Musek erëm.

All Freideg stelle mer Iech iwwer den RTL You ee Museker a säi Video mat engem perséinlech gecoverte Lidd vir. Dës Woch ass et um Roberto Millich mam d'Lidd "Faith" vum George Michael.

De Roberto stellt sech an 2-3 Sätz vir

Mäin Numm ass Roberto Millich an ech sinn hallef Italiener an hallef Fransous. Ech gouf viru 45 Joer zu Stroossbuerg gebuer, a wunnen zënter 2006 zu Lëtzebuerg. Nieft der Musek huelen ech a menger Fräizäit gäre Fotoen oder fuere mat mengem Moto ronderëm an am Summer ginn ech gären dauchen.

1. Wat sinn an Ären Aen d'Haaptcharakteristike vun der Rock Universitéit?

Ech hunn d'Rock Universitéit am Joer 2014 entdeckt. Zënterhier ass d'Rock Universitéit wéi meng zweet Famill ginn, wou ech Gesang a Gittarcoursen huelen. Mir gefält et immens gutt, dass d’Rock University fir jiddereen zougänglech ass, egal wéi ee skill Level der Persoun och ëmmer huet. Et ass zu all Moment en héichqualifizéierten Enseignant disponibel, fir Froen ze beäntweren an de Jean-Christophe (de Chef vun der Rock Universitéit) ass ëmmer prett, wann een e Song wëll ophuelen!

2. A wéi engem Alter hutt Dir Är Passioun fir Musek entdeckt?

Well meng Mamm eng professionell Pianistin ass, sinn ech an enger musikalescher Famill opgewuess. Meng éischt Piano-Coursë ware par contre relativ ustrengend, well ech als klenge Bouf net vu klassescher Musek begeeschtert war. No enger klenger Paus vum Piano hunn ech dunn awer mat 14 Joer meng Passioun nei entdeckt.

Mech huet dëse klengen Optrëtt op en neits motivéiert a soumat hunn ech mech doheem a menger Fräizäit erëm hannert de Piano gesat an och probéiert, verschidde Lidder nozespillen. Et war och zu dësem Moment, wou ech gemierkt hunn, wéi nëtzlech déi Coursë waren, déi ech als jonke Borscht geholl hunn, vue dass ech doduerch e Basis-Wëssen a -Kënne schonn hat an net bei Null misst ufänken.

Zënterhier hunn ech net méi opgehalen, mat spillen a sangen, egal ob ech Lidder selwer schreiwen oder Coveren.

Tëscht 2002 an 2006 war ech Lead-Sänger vun der offizieller Band vum Europarot zu Stroossbuerg - der "12 Star Band".

4. Firwat hutt Dir dëse besonnesche Song gewielt?

Ech denken, datt den George Michael ee vun de beschte Performer an den 80er / 90er war. Am Joer 2018 hat ech d'Chance Live "Freedom 90" fir eisen alljäerleche Concert mat der Rock Universitéit ze performen. Dëst war méiglecherweis eng vu menge beschte Live Performances als Sänger. Fir RTL You wollt ech d’Lidd „Faith“ ënnert akustescher Versioun virsangen a performen, well dëst wéi en Hommage fir mech ass.

