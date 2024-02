Wéi de Proprietär vum Déier eis e Méindeg den Owend matdeelt, gouf de Simba dout op där Wiss fonnt, vun där de Stéier am Januar verschwonnen ass.

Den Zwergzebu Simba gouf e Méindeg dout op där Wiss fonnt, vun där en am Januar verschwonne war. Wéi eis de Proprietär erkläert, wier den Hals an d'Ouer vum Stéier "opgeschnidde" gewiescht. Deemno géing et Spueren op Déierequälerei ginn, iwwert déi de Parquet an d'Veterinärsinspektioun och schonn informéiert goufen.

Ausserdeem vermësst den Haff zanter e Sonndeg e Kallef. Dat wuel op der selwechter Plaz bei der Haaptstrooss verschwonnen ass, wéi de Simba. Dës Kéier géing et dem Proprietär no awer däitlech Spueren dorop ginn, datt d'Déiere geklaut gouf. Doriwwer eraus wier leschte Samschdeg eréischt e klenge Stéier vun 8 Méint dout beim "Fressgitter" fonnt ginn.