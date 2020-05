Laang huet een op d'Annonce gewaart, e Sonndeg war et dunn esouwäit: den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra Stéphanie sinn Eltere ginn.

De Xavier Bettel wär schonn um Sonndeg de Moie ganz fréi vum Grand-Duc ugeruff ginn, fir d'Annonce ze maachen, dass e jonke Prënz géing op d'Welt kommen.

"Eng grouss Freed als Lëtzebuerger, sou wéi mer alleguerten eis freeë kënnen iwwer Nowuess um Haff a virun allem vum Ierfgroussherzog an der Ierfgroussherzogin. Dat heescht, dass den jonken - an ech erlabe mer et, op Lëtzebuergesch ze soen - de Charel, wann alles normal leeft, och eisen nächsten Grand-Duch Héritier gëtt an duerno Grand-Duc an ech ka mech doriwwer freeën. En plus kann ech mech erënneren, wéi ech am Oktober 2012 déi jonk Koppel bestuet hunn an einfach dat suivéiert hunn: déi Léift, déi Gefiller, de Stot, déi Koppel an déi Léift, déi tëscht deenen 2 ass. An ech mengen en Nowuess elo ze hunn ass och eng riseg Satisfaktioun a Freed, déi mir mat hinnen deelen."

Et wier eng Éier, fir een zukünftege Chef d'Etat kënnen offiziell unzekënnegen:

"Et gëtt eng Proklamatioun vun der Regierung, déi och all Minister muss ënnerschreiwen. Dat gëtt och an de nächste Stonne gemaach, fir dass et och publizéiert ka ginn e Méindeg. A wéi gesot, et ass virun allem eng Freed an eng Éier, sech mat hinne kënnen ze freeën. Et ass eng immens léif Koppel, eng mënschlech Koppel, eng Koppel voller Empathie, voller Sympathie an ech freeë mech wierklech fir si zwee, well ech ka mer virstellen... et ass Freed fir eis, mä fir si ass et onbeschreiflech a fir d'ganz Famill."

Naissance de Son Altesse Royale le Prince Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume

Communiqué par: ministère d'État

Le 10 mai 2020, à 05.13 heures, à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière a donné le jour à un fils qui portera les noms de Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

La naissance du premier enfant du Couple héritier sera saluée par 21 coups de canons tirés par une batterie d'artillerie mise en place par l'Armée sur les hauteurs du Fort Thüngen.

L'heureuse nouvelle de la naissance princière a été officiellement portée à la connaissance de la population du Luxembourg par un communiqué officiel du Maréchalat de la Cour. Une proclamation des membres du Gouvernement sera publiée dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Au nom du Gouvernement, le Premier Ministre a fait parvenir à Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ainsi qu'à Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière des messages de félicitations.

Deelt och Dir Är Gléckwënsch mat

Op monarchie.lu gëtt en online Felicitatioun-Regëster, fir de jonken Elteren, fir d'Gebuert vun hirem Puppelchen, ze gratuléieren.

Et kann een dat awer och per Courrier maachen: Château de Fischbach L-7430 Fischbach

Lëtzebuerger Arméi gratuléiert ierfgroussherzoglecher Koppel

Fir d'Annonce vum neie Member vun der groussherzoglecher Famill bekannt ze maachen, gouf och um Punkt 12 Auer e Sonndeg de Mëtteg 21 Kanouneschëss um Fetschenhaff ofgeschoss.

21 Kanouneschëss um Fetschenhaff Zu Éiere vum Prënz Charles

Scouten a Guidë felicitéieren häerzlech

Altesse, Monseigneur,

Am Numm vu Scouting in Luxembourg wëlle mir Iech Altesse an Iech Chefscout, de jonken an houfregen Elteren eis häerzlechst Gléckwënsch zur Gebuert vum klenge Prënz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ausdrécken.

Dës schéin Noriicht ass bei all eise Guiden a Scoute vu Lëtzebuerg, op jonk oder al, mat ganz vill Freed a Sympathie opgeholl ginn.



An eise Gedanke schléisse mir, Chefscout, och Äre léiwe Grousspapp mat an, deem seng Joermass mir dës Woch zelebréiert hunn.



Am déifste Respekt an Attachement zum Groussherzoglechen Haff wënsche mir Iech eng schéin Zäit, vill Freed, e gudde Schlof a vill flott Aventurë mam neie Scoutsnowues.

Mat beschten Guiden- a Scoutsgréiss,



Raoul Wirion, Commissaire général FNEL an Anouk GALASSI, Commissaire générale LGS, Présidente SiL

Gléckwënsch vun der Chamber

«Les membres de la Chambre des Députés et moi-même avons à cœur de vous adresser nos plus vives félicitations à l'occasion de la naissance de votre fils le Prince Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.» C'est en ces mots que le Président de la Chambre des Députés Fernand Etgen a félicité les jeunes parents, LLAARR le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, à l'occasion de la naissance de leur premier enfant ce dimanche 10 mai. « Nos meilleurs vœux de bonheur s'adressent au petit Prince Charles » a ajouté le premier citoyen dans sa lettre officielle.

« En ces moments de grand bonheur », les députés adressent également leurs « plus vives félicitations » au couple grand-ducal.

Le Secrétaire général de la Chambre, Laurent Scheeck, se joint aux félicitations, au nom de l'administration parlementaire.