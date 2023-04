Lescht Woch e Samschdeg huet d'Koppel sech an der Stater Gemeng bestuet, dëse Samschdeg ass déi kierchlech Zeremonie.

Dës Kéier allerdéngs net bei groem Wieder, mä ënnert der Sonn a Südfrankräich. Déi kierchlech Hochzäit vun der Prinzessin Alexandra an dem Nicolas Bagory ass zu Bormes-les-Mimosas an der Kierch Saint-Trophyme. Et ass eng privat gehalen Zeremonie, och héije Besuch gëtt net erwaart.

© Roland Miny / pressphoto.rtl.lu

D'Prinzessin ass dat véiert vu fënnef Kanner vun der groussherzoglecher Koppel an dat eenzegt Meedchen. D'Koppel hat am November d'lescht Joer hir Verlobung bekannt ginn.

An der Vergaangenheet huet een d’Prinzessin net heefeg bei offizielle Geleeënheete gesinn. Et ass deemno och net verwonnerlech, dass de Rack vun der Prinzessin e streng gehalent Geheimnis ass. Um ziville Mariage hat déi jonk Braut e crèmefaarwege Kostüm mat passender Cape-Jackette. Hire Bouquet huet aus douce rosae Päischtrousen.

Et ass iwwregens net déi éischt Hochzäit an der groussherzoglecher Famill, déi net zu Lëtzebuerg ass. De Prënz Félix an d'Claire Lademacher hate sech och ënnert der franséischer Sonn d'Jo-Wuert ginn.