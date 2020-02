E Samschdeg huet d'Amicale Steesel am Kampf géint den Ofstig am Match géint Hesper een drëtte professionelle Spiller agesat. Eng riicht an d'Gesiicht fir d'Lëtzebuerger Basket-Jugend an een Zeechen, wou een am nationale Basket ukomm ass. Ee Commentaire vum Jeff Kettenmeyer.

De Commentaire vum Jeff Kettenmeyer

Ugangs 2016 hat ech schonns ee Commentaire gemaach mam Titel: „Den nationale Basket um Holzwee?“

D’Kéier hu mir net kritt. Well 4 Joer méi spéit si mir elo op engem neien Déifpunkt an der Auslänner/Profi-Diskussioun ukomm.

D'Amicale Steesel huet déi lescht Joren de Lëtzebuerger Championnat mat dominéiert, ass rezent 3 Mol Champion ginn a spillt dës Saison op Grond vun engem Neiopbau géint den Ofstig. Mä wat wëll een eigentlech nei opbauen, wann een déi jonk Spiller net am Playdown oder souguer d'Joer drop am Fall vun engem Ofstig an der Nationale 2 spille léisst. Elo soll de Maintien alt mat 3 Profispiller gepackt ginn.

Ass et fatal fir de Basket?

- Jo!

Iwwerrascht et?

- Nee!

Wa mer éierlech sinn, war et just eng Fro vun der Zäit, bis ee Veräin sech traut, den ominéisen „Gentlemen Agreement“ definitiv mat Féiss ze trëppelen. Dat et da grad d'Amicale ass, déi nach viru puer Joer ee Panneau héich gehalen huet, fir sech géint méi auslännesch Profispiller anzesetzen a Jugendspiller ze stäerken, ass just ee schlechte Witz niewelaanscht.

Et ass awer just d'Spëtz vum Äisbierg, déi mir an Tëschenzäit erreegt hunn an et wier falsch, nëmme Steesel ze verurteelen.

D'Thema vun de "Non JICL"-Spiller ass déi lescht Joren e konstante Sujet am nationale Basket. Dobäi muss ee bei dësem Begrëff scho grouss Ënnerscheeder maachen, nämlech zum Beispill tëscht Leit, déi wuel Auslänner sinn, mä net wéinst dem Basket heihinner kommen, daagsiwwer schaffen an awer een anstännegen Niveau hunn, fir an Ekippe kënne matzespillen. Wat iwwregens an engem Land vu 50% Auslännerundeel net méi wéi normal ass.

An eben am Fall, wéi elo zu Steesel, engem Profispiller, dee just heihi kënnt, fir Basket ze spillen.

Wat de Luka Buntic vun de Pikes ugeet, ginn d'Meenungen och däitlech auserneen. Hei kënnen déi Miseler hirersäits op d'mannst behaapten, datt si um Pabeier konform zum "Gentlemen Agreement" sinn. De fréiere Profi ass laut de Statute keen auslännesche Spiller.

Et gëtt een d'Gefill net lass, datt déi meescht Veräiner virun allem an hirem eegenen Interêt schaffen an net am Sënn vum Basket am grousse Ganzen, wat wuel hiert gutt Recht ass, mä dann dierf ee sech och net wonneren, wann eng gewëssen Identitéit verluer geet.

An de leschte Joren ass den "Va et vient" bei de Profi-Spiller schonn esou grouss gewiescht, datt ech mir guer net wëll virstellen, wéi vill Wiessel ee wärend enger Saison erlieft, wann aner Veräiner op den Zuch vun engem drëtte Profispiller géifen opsprangen.

Dobäi kënnt nach, datt een och bei der FLBB net dierft frou sinn iwwer déi aktuell Entwécklung, allerdéngs gëtt do de Ball ëmmer bei d'Veräiner gepasst.

Wann ee sech d'Hären-Nationalekipp ukuckt, muss ee sech d'Fro stellen, wien an der neier Ära no Schumacher, Picard, Koster, Melcher an Delgado soll Responsabilitéit iwwerhuelen, wann de Gros vun de Spiller am Veräin an engem System ass, wou ee gréisstendeels eng gutt Nieweroll spillt.

Et schéngt, wéi wann d'Holz um Basket-Wee esou lues ufänkt muuschteg ze ginn an zolidd ze sténken.