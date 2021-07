Dat sinn de Contournement vun Housen, d'Verbreede vu der B7 tëscht Schieren an Ettelbréck an d'Secourisatioun vun der N7 tëscht dem Fridhaff a Wäiswampech.

Domat soll an Zukunft de Risk vun Accidenter minimiséiert ginn. Déi 3 Projeten hunn zesummegeholl eng finanziell Envergure vun ëmmerhin iwwer 450 Milliounen Euro. Den Housener Contournement an den Ausbau vun der B7 tëschent Schieren an Ettelbréck goufen eestëmmeg ugeholl. Bei der Secourisatioun vun der N7 huet just d'ADR géint de Projet gestëmmt.