Mobbing vun de Mataarbechter ass fir de liberalen erfuerenen Europadeputéierte kee Kavaléiersdelikt.

"Et muss jidderee sech korrekt behuelen a wann dat net de Fall ass, da muss een d'Sanktiounen unhuelen." Esou huet de liberalen Europadeputéierte Charel Goerens reagéiert, wéi d'Caroline Mart hien an der Emissioun Kloertext op seng Parteikolleegin an Europadeputéiert Monica Semedo ugeschwat huet.

D'Europaparlament huet si jo 14 Deeg suspendéiert, well se hir Mataarbechter gemobbt huet. Dat ass kee Kavaléiersdelikt, huet de Charel Goerens zougestëmmt an anengems explizéiert, datt d'Monica Semedo sech am Ufank vun hirem Mandat desorientéiert gefillt huet.

Extrait Charel Goerens

Dat wier natierlech keng Excuse, mä esou géifen awer Affären ewéi déi hei Zustane kommen, esou de Charel Goerens, deen awer och der Meenung ass, datt der Monica Semedo hir Entschëllegung via Communiqué éierlech gemengt war.

D'Europadeputéiert huet sech net selwer zu Wuert gemellt, d'Presse hat e Méindeg den Owend e Communiqué kritt, kuerz nodeems hir Strof public gouf.