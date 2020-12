Zanter dräi Deeg befënnt sech Tréier am Schockzoustand. Um Freideg sinn nei Detailer zu der Amokfaart bekannt ginn.

No der Amokfaart zu Tréier huet de presuméierten Täter, der Police no, säin Auto geparkt an eng Zigarett gefëmmt. Polizisten hätten den 51 Joer ale Mann nieft sengem Auto ugetraff, sou de Vizepresident vun der Police vun Tréier, Franz-Dieter Ankner, an enger ausseruerdentlecher Sëtzung vun der Kommissioun fir bannenzeg Sécherheet vum Landtag Rheinland-Pfalz. "Do huet hie mat engem Laachen am Gesiicht de Polizisten entgéint gekuckt." D'Beamten hätten hien dunn iwwerwältegt a festgeholl.

D'Motiv vun der Dot ass weiderhin onkloer. De Mann huet bis ewell keng kloer Angaben dozou gemaach. Donieft huet d'Police schaarf Munitioun am Auto vum Täter fonnt. Et wär awer bis ewell keng dozou passend Waff fonnt ginn, sou den Ankner weider. Well Kartrongskëschten am Auto waren, hu Sprengstoffexperten dësen ënnersicht, ma si hätte séier Entwarnung kënne ginn. Et géif weiderhi keng Hiweiser op Mattäter oder Ënnerstëtzer fir d'Dot ginn.

De Wierder vum Ankner no gëllt deen zu Tréier gebiertegen 51 Joer ale Mann als Eenzelgänger. Hien hätt keng Kanner a wär och net bestuet. Den Däitsche wär den aktuellen Informatiounen no aarbechtslos an ouni Wunnsëtz. Hien hätt wuel och am Auto iwwernuecht. Den SUV, dee fir d'Dot benotzt gouf, war op enger aner Persoun ugemellt, sou nach de Vizepresident vun der Police.

De presuméierten Täter war en Dënschdeg mat engem SUV mat héijer Vitess duerch d'Foussgängerzon zu Tréier gefuer. Hie soll dobäi geziilt Mënschen iwwerrannt hunn, sou de Ministerpresident vu Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz. Fënnef Mënsche si bei der Dot gestuerwen, dorënner ee Puppelche vun 9 Wochen. De Mann, dee wärend der Amokfaart alkoholiséiert war, sëtzt zanter e Mëttwoch an Untersuchungshaft. Him gëtt ënnert anerem Mord reprochéiert.

D'Police huet nach emol den Appell gemaach, datt sech méiglech Zeie bei hinne melle sollen. Bis ewell kruten d'Ermëttler eng 200 Hiweiser zu der Dot. D'Police geet dovunner aus, datt et nach vill méi Zeien a méiglecherweis och weider blesséiert Persoune kéint ginn. Et wär wichteg, datt déi Persoune sech nach mellen. All Informatioun bei der Opklärung vun der Dot kéint vu Bedeitung sinn, heescht et aus engem Schreiwes vun der Police.