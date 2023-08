De Chef vum Söldnergrupp soll u Bord vun engem Privatfliger gewiescht sinn, deen e Mëttwoch den Owend iwwert der russescher Regioun Twer erofgefall ass.

Beim déidlechen Ongléck sollen am Ganzen 10 Leit, 7 Passagéier an 3 Crew-Memberen, ëm d'Liewe komm sinn - dorënner wuel och de Jewgeni Prigoschin an den de-facto-Kommandant Dmitry Utkin.

Eng offiziell Confirmatioun, dass de Prigoschin wierklech u Bord war, gouf et allerdéngs nach net an dat suergt fir vill Spekulatiounen uechter d‘Medien. De Fligeraccident ass genee 2 Méint nom gescheiterte Putsch-Versuch vum Wagner-Grupp um Putin geschitt an éischt Unzeeche géingen drop hindeiten, dass de Privatjet ofgeschoss gouf. De Fliger hätt nom Start u Vitess an Héicht gewonnen a wier dunn op eemol ofgestierzt. Ouni dass een Noutruff oder "Mayday" ofgeschéckt gi wier.

Aner Medie schreiwen et hätt eng Explosioun u Bord ginn an d‘Läiche wiere verbrannt. Et liest een awer och, dass de Prigoschin säin Doud soll inzenéiert hunn, fir aus dem Viséier vum Kreml erauszekommen. An engem rezente Video wier hien nämlech och sengen eegene Wieder no um afrikanesche Kontinent ënnerwee gewiescht. Eng Enquête gouf dofir direkt an d'Weeër geleet.

Virum "PMC Wagner Centre" zu St. Peterburg hunn d'Leit ëm de Jewgeni Prigoschin getrauert. / © Stringer / Andalou Agency / AFP

Vu Washington huet et e Mëttwoch den Owend geheescht, dass den Doud vum Prigoschin net weider géing iwwerraschen. De Biden soll och gesot hunn, dass a Russland ganz wéineg géing geschéien hannert dem de russesche President Putin net steet.

Dem ukrainesche Presidenteberoder Michailo Podoljak no hätt de Jewgeni Prigoschin säin "Doudesurteel" am Juni ënnerschriwwen, wéi hie säi Putsch-Versuch gestoppt huet. "De Prigoschin huet an deem Moment, wéi hien 200 Kilometer viru Moskau stoe bliwwen ass, säi eegent Doudesurteel ënnerschriwwen." Den Opstand hätt de Putin "erschreckt", mä de russesche President géingen kengem "seng eegen Angscht" verzeien.

Vu Moskau gëtt et bis ewell keng Reaktioun.