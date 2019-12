Et weess ee jo ni - dofir sinn och nees Ekippen an den Interventiounszentren iwwert de Joreswiessel prett.

Alle Leit an den Zentren - Merci fir Ären Asaz!

Dobäi wëlle mir natierlech och déi aner Servicer, déi mussen "duerchschaffen", wéi zum Beispill d'Police an d'Garden an de Spideeler, net vergiessen!

Déi ganz Ekipp vun der Wonschkutsch ass 24 Stonnen op 24 fir Iech do!

Och d'Ekipp vun de Staddauwe Lëtzebuerg setzt sech dat ganzt Joer an, fir den Dauwen an anere Villercher an Nout ze hëllefen. Dat Dag an Nuecht.

Dir wëllt eis och eng Foto schécken?

Da mailt wann ech gelift op foto@rtl.lu. Mir publizéiere si no an no hei op RTL.lu.