De Verfassungsexpert a Professer op der Uni Lëtzebuerg betount, dass een net wéisst op et sech beim Bréif ëm eng privat Ugeleeënheet dréit oder net.

Wéi kann een dem Grand-Duc Henri säi Bréif, an deem hie seng Fra Maria Teresa a Schutz hëlt, vun engem rechtleche Point de vue interpretéieren? De Verfassungsexpert a Professer op der Uni Lëtzebuerg Luc Heuschling schwätzt vun enger Grozon - et wéist een nämlech net, op et ëm eng privat Ugeleeënheet géif goen oder net.

De Luc Heuschling iwwert de Bréif vum Grand-Duc

"Sinn dat elo Kriticken, déi d'Groussherzogin als Privatpersoun concernéieren? Dann ass et eng Privatsaach an da reagéiert den Henri als Mann vun enger Privatpersoun an da géife mer jo éischter intuitiv soen, da musse mer och wéi bei enger anerer normaler Privatpersoun reagéieren. Wann den Henri dann direkt d'Wuert agräift, ass dat normal. Wa mer awer soen, mir si vläicht net an enger renger Privatsaach, mir sinn an enger staatlecher Affär, dass den Henri iergendwéi indirekt do concernéiert ass als Staatschef, dann hu mer eng aner Reflexioun, well da kommen nämlech verschidde Reegelen an d'Spill, déi awer net ganz kloer sinn."

D'Privatliewe vum Staatschef a vu senger Famill wier net kloer definéiert. D'Regierung misst hei méi genee wëssen, a wéi engem Domän et wier, esou de Luc Heuschling, a wann et eng staatlech Affär wier, wier d'Regierung responsabel, esouguer wa se am Virfeld näischt vum Bréif wousst.

Aus dem Staatsministère heescht et op eis Nofro hin, de Grand-Duc hätt e private Message gedeelt an net staatsvertriedent kommunizéiert.