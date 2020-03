Vun e Freideg 14 Auer u fonctionéiere 4 Centres de soins avancés hei am Land.

Am Norden: Däichhal zu Ettelbréck

Am Zentrum: Luxexpo an der Stad

Am Süden: Rockhal zu Esch

Am Osten: Centre Culturel zu Gréiwemaacher

Triage



Direkt, wann de Patient ukënnt, da kënnt een an een éischten Triage, fir kënnen an eng vun zwou Filièren agedeelt ze ginn. Eng protegéiert Filière fir Patienten, déi potentiell mam Covid-19 infizéiert sinn an eng net-protegéiert Filière fir Patienten, déi mat engem anere Gesondheetsproblem kommen. D'Protektiounsmesuren, déi geholl ginn, sinn awer a béide Filièren identesch. All Patient, deen am CSA ukënnt, kritt vun Ufank un eng Mask.

D'Fleegepersonal kritt déi nämmlecht Dispositiffen, fir sech ze protegéieren, nämlech eng Mask, Händchen an eng speziell Tenue, egal a wéi enger Filière si schaffen.

1.Etapp – administrativ Infoen



An enger éischter Etapp ginn déi administrativ Donnéeë vum Patient geholl, fir kënnen e Suivi vun de Resultater a vun der Prise en charge ze garantéieren. Duerno kënnt eng Infirmière, fir verschidden Donnéeën ze huelen, wéi zum Beispill d'Temperatur, déi duerno fir den Dokter wichteg sinn.

2. Etapp - Examen clinique vum Dokter



Duerno gesäit den Dokter de Patient, an enger spezieller Box, fir den examen clinique ze maachen, deen hie fir néideg hält, dat natierlech mat all de Sécherheetsreegelen, déi an dësem Kontext wichteg sinn.

Den Dokter kann dann direkt, wann néideg ee Certificat d'incapacité de travail schreiwen, eng Ordonnance fir d'Apdikt an eng Prescriptioun, fir een Test am Labo ze maache fir een Depistage vum Covid-19.



3. Etapp – net fir all Mënsch – eventuell een Test op Covid-19 am CSA



Dësen Test gëtt direkt no der Consultatioun mam Dokter gemaach. Direkt an der Filière.

4. Etapp – Entweder heem oder an d'Spidol



Duerno gëtt de Patient bei d'Sortie orientéiert, entweder fir heem ze goen oder fir eng Prise en charge an der Ambulanz, wann et néideg ass, fir de Patient an d'Spidol ze bréngen.