Den CSV-Parteipresident Frank Engel huet sech eegenen Aussoen no "näischt virzewerfen an hien denkt och net drun zeréckzetrieden".

Dat fir Saachen, déi net géinge stëmmen an ënner massiven ëffentlechem Drock géint hie géingen opgebaut ginn.

Dat sot den CSV-Parteipresident Frank Engel e Mëttwoch am Mëttesjournal, nodeems CSV-Memberen hie beim Parquet denoncéiert hunn, well hien eng Pai vun der Asbl CSV Frëndeskrees krut.

Frank Engel am LIVE-Interview op RTL Radio Lëtzebuerg

D’Fraktiounscheffin Martine Hansen hat e Mëttwoch de Moie bei eis gesot, de Frank Engel hätt d’Partei an eng onméiglech Situatioun bruecht. Dee Reproche wëll de Concernéierten net gëlle loossen. Net hien, mä déijéineg, déi d’Denonciatioun gemaach an duerno verëffentlecht hunn, géingen der CSV schueden.

Zum Fong, huet de Frank Engel erkläert, hie géing wëssen, wat hien déi 7 Méint gemaach huet, och wann him dat elo vun aneren anescht ausgeluecht gëtt. Hien hätt sech näischt virzewerfen a vollst Vertrauen an d’Justiz.

De Frank Engel huet confirméiert, datt hien de Kontrakt mat der Asbl CSV Frëndeskrees selwer geschriwwen huet. Dat wier awer kee strofrechtlechen Tatbestand. Et wier ofgemaach gewiescht, fir aus der Asbl CSV Frëndeskrees eng Fondatioun ze maachen. Duerfir sollt hie Contributeure fannen. Wann him dat net gelénge géing, da sollt hien d’Suen zeréckbezuelen. Vun engem Aveu, datt hien de Kontrakt net erfëllt hätt, kéint hei also keng Rieds goen.

Ee Feeler wier vläicht gewiescht, net ville Leit gesot ze hunn, datt et sou e Kontrakt gëtt. Dat wier awer net strofrechtlech relevant, esou den CSV-Parteipresident, deen iwwregens net wëlles huet, en CSV-Nationalcomité zesummenzeruffen.

Op d'Fro, ob hien trotz dëser Affär eng nei Kandidatur fir de Poste vum Parteipresident stellt, sot de Frank Engel: "Dat schléissen ech och net aus. Mä dat sinn ech am Gaangen ze iwwerleeën".

Uganks dës Mounts hat RTL gemellt, dass de Frank Engel am Abrëll eng zweete Kéier fir dee Poste géing kandidéieren. Dat nodeems hien en 20 Säite laangt Dokument un d'Parteimembere geschéckt hat. Doran hat den CSV-Politiker Propose fir eng Neiausriichtung vun der Partei formuléiert.

"Ech sot hinnen deemools, dass mir dru geleeë wär, dass mir en Eenheetskandidat hunn den 24. Abrëll. A wa mir dee géife fannen – souguer wann ech et net wär – da wär ech bereet do matzemaachen. Op déi Offer gouf et ni eng Reaktioun", esou de Frank Engel vis-à-vis vun RTL. Hien huet präziséiert: "Ech hat net wëlles mam Kapp eleng duerch d'Mauer ze goen. Op meng Offer ass ni agaange ginn. Elo hu mir dës Situatioun. Wësst Dir: ech mengen, dass d'Partei scho méi glorräich Zäiten hat."