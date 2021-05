Dës Woch weise mer Iech wat spezifesch un de Lëtzebuerger Bëscher an de verschiddene Regioune vum Land ass.

Vu Bichen, Louhecken a Fiichten

Een Drëttel vum Lëtzebuerger Territoire si Bëscher. Och wann de Grand-Duché vun der Fläch hier ee vun de klengste Staaten ass, sinn d'Bëscher an alle Regioune ganz verschidden. D'Problemer déi se hunn, duerch méi waarm Temperaturen a manner Reen, sinn änlech.

Deel 5 (a leschten Deel): Iwwer Planzen an Insekten

Serie "Lëtzebuerger Bëscher": Deel 5 © Pierre Weimerskirch

Bësch sinn net nëmme Beem, ënnert de Bamkroune gëtt et nach d’ Strauch- an d’Krautschicht. 1.323 Planzenaarten, déi wëll wuessen, si bekannt zu Lëtzebuerg, dovu brauch een Drëttel de Bësch als Liewensraum.

Zu Lëtzebuerg gëtt et iwwer 600 verschidde Moos-Aarten, de gréissten Deel dovu fënnt een an de Bëscher. Kuckt een ee Bamstamm méi genee, gesäit een op mannst 5 verschidden Typpen. Déi gréisste Biodiversitéit am Bësch fënnt een do,wou e bësse méi Luucht an de Bësch kënnt.

