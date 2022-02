De fréiere LSAP-Minister Jeannot Krecké bleift President vum Verwaltungsrot vun der EWUB, vu sengem Parteikolleeg Etienne Schneider gouf et keng Reaktioun.

Am Ausland raume fréier Politiker, déi elo am Verwaltungsrot vu russeschen Entreprise sinn, hir Plaz. Zum Beispill de fréieren éisträichesche Kanzler Christian Kern, den Ex-Premier vu Frankräich François Fillon oder de fréiere italienesche Premier Matteo Renzi.

D'East-West-United-Bank zu Lëtzebuerg huet e Freideg den Owend allerdéngs matgedeelt, datt de fréiere LSAP-Minister Jeannot Krecké President vum Verwaltungsrot bleift. An engem Communiqué präziséiert d'Bank, datt si eng eegestänneg Lëtzebuerger Bank wier an net Deel vum russesche Staat oder enger Bankegrupp. Deen eenzegen Aktionär wier d'Sistema Financial Corporation. Dat ass ee vun de wichtegste privaten Aktionären a Russland.

D'Bank ënnersträicht, datt kee vun den direkten oder indirekten Aktionären internationale Sanktiounen ënnerleit.

Nieft dem Jeannot Krecké ass och deen anere fréieren LSAP-Wirtschaftsminister Etienne Schneider Member an engem russesch Verwaltungsrot an zwar vun der Sistema-Bank. Hien huet bis elo op keng Presseufroe reagéiert. D'Jongsozialiste fuerderen, all Sozialist misst säi Posten am Verwaltungsrot vun engem russesche Betrib opginn. D'Mammepartei LSAP ass do net sou kategoresch. An der Press sot de Fraktiounschef Yves Cruchten bis elo just, hie géif d'Situatioun "onglécklech" fannen.

En Interview mam am neie Chef vun der LSAP-Fraktioun gëtt et um 10 Auer live am Journal um Radio.