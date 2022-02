Vu Lëtzebuerger Säit ginn ënnert anerem Panzerofwierwaffe mat Munitioun bäigesteiert. Dat sinn alles Saachen, déi esou vun den Ukrainer ugefrot goufen.

"Ech si méi staark wéi du an ech bréngen dech ëm. Ech imposéieren dier mäi Gesetz. Dat ass d'Gesetz vum Dschungel. Fir eis Europäer eng existenziell Bedreeung,'' esou de Joseph Borrell e Méindeg de Mëtteg zu Bréissel.

24 Stonnen éischter hat den Aussebeobtraagte vun der EU den Historesche Schrëtt ugekënnegt: fir d'éischt an der Geschicht keeft a liwwert d'Unioun Waffen un e Land, wat ugegraff gëtt. An dësem Fall en Drëttstaat, d'Ukrain. 450 Milliounen Euro aus engem Spezialfong stinn zur Verfügung, bei déi nach emol Liwwerunge kommen, déi National, vun engen 25 Staaten decidéiert goufen. Vun den USA bis Groussbritannien... vu Stinger, Buedem-Loft Rakéiten aus Däitschland, bis 7 Jeepen, 15 Militär-Zelter an och 100 Panzerofwierwaffe plus Munitioun aus deem klengen Nato-Staat Lëtzebuerg.

"Dat entsprécht deem, wat ganz konkret iwwer den ukraineschen Verdeedegungsministère hei erakomm ass. Dat ass eng Lëscht, déi also do ass, a wou mir gekuckt hunn, wat mir an eisem Arsenal hunn", esou de Generol Steve Thull, Chef d'Etat-Major vun der Arméi, dee betount, dass dat fir déi kleng Lëtzebuerger Arméi dach e considerabele Bäitrag ass.

Et ass eng Saach Hëllef unzekënnegen, déi muss awer och am Land kommen! Vum Hollänneschen Eindhoven aus sinn éischt Fliger gestart. Lëtzebuerg ass och prett direkt ze liwweren. Dem Ament ginn nach déi richteg Weeër bis an d'Ukrain eran festgeluecht.

"Dat ass eng ganz grouss logistesch Erausfuerderung. Do muss ee ganz vill koordinéieren. Do komme vill Hëllefe vu vill verschiddene Länner zesummen. Wéini kënnt wat genau un. Wéi organiséiere mer dee Flow", esou de Colonel Thull weider.

D'Zuel vun de Lëtzebuerger Zaldote bei de multinationalen NATO-Truppen a Litauen gëtt iwwerdeems vu véier op sechs eropgesat. De Generol Steve Thull schwätzt vun enger geopolitescher Zäsur. Deemno kann de Chef d‘État-Major net ausschléissen, dass nach méi Lëtzebuerger kéinte gebraucht ginn.

"Ech denken, dat geet relativ séier. Et sinn Demanden do, fir déi sougenannt "enhanced forward presence" vun der NATO auszebauen. Mir sinn an enger erhéichter Vigilance. Do ginn Truppe gebraucht an do gëtt gekuckt, nach opzestocken. Et muss ee kucken, wéi dat weidergeet, mä dat wäert doudsécher net ouni Konsequenze fir eis bleiwen."

Och de Lëtzebuerger GovSat wäert héchstwarscheinlech schonn déi nächst Deeg an der Kriseregioun an den Asaz kommen.

"An der Ukrain ass et esou, datt mer vun der Nato elo emol eng Ufro krut hunn, well natierlech d'Ukrainer net iwwerall méi Kommunikatioun hunn. Haaptsächlech Internet. Ob mir kéinten iwwer eise GovSat déi Kommunikatiouns-Méiglechkeeten zur Verfügung stellen?", esou de Verdeedegungsminister François Bausch.

Wat déi aktuell Situatioun am Krichsgebitt ubelaangt, sou bestätegt de Generol Thull, dat d'russesch Truppe manner séier viru kommen, wéi de President Putin dat geplangt huet.

"Datt warscheinlech den Här Putin eng Feelaschätzung gemaach huet wat d'Kampfmoral vun den Ukrainer géif ubelaangen. Déi halen duergéingt. Et ass och an deem Kader wou déi Bewaffnung elo gefrot ass. Dat ass deen aller éischte Punkt, wou ee muss ervir hiewen. An dann deen zweete Punkt, an dat huet eise Minister jo och schonn ugekënnegt, en huet warscheinlech net dermat gerechent, datt mer innerhalb vun der Europäescher Unioun an der Nato sou geschlossen do stinn. A l'union fait la force", esou de Steve Thull. Allerdéngs muss een de Vladimir Putin leider ëmmer beim Wuert huelen, betount de Generol Steve Thull. Dat misst ee ganz seriö huelen, ouni awer a Panik ze verfalen.

De Brittesche Verdeedegungsminister Ben Wallace bestätegt des Analys, kënnt awer zu beonrouegende Konklusiounen. D'Russe sinn hannert dem Zäitplang, se hu bedeitend Verloschter. D'russesch Handbuch gesäit da vir, méi gewalttäteg ze ginn. Grondsätzlech zielt an der russescher Doktrinn d'Liewe vun den eegenen Zaldote vill manner, wéi an aneren Arméien. Mir missten eis op eventuell, récksiichtslos Bombardementer vu Stied astellen. Héich Afferzuelen. Dat kéint schrecklech ginn.

Honnerten Ukrainer hunn dann um Méindeg och d'Haaptstad Kiew weider verlooss.