D'RTL-Reporterin Annick Goerens sëtzt och en Donneschdeg nees an engem Bus an Direktioun polnesch-ukrainesch Grenz a suivéiert d'Hëllefsaktioun.

Iwwer 1.300 Kilometer an 18 Stonne méi spéit ass an der Nuecht op en Donneschdeg um 2 Auer e Lëtzebuerger Hëllefskonvoi an der polnescher Haaptstad Warschau ukomm. Zil ass déi polnesch-ukrainesch an déi rumänesch-ukrainesch Grenz. D'Objektiv: am ganzen 44 Leit nees mat op Lëtzebuerg bréngen. Dat kléngt méi einfach, wéi et ass.

Et ass eng Konsequenz vun all Krich. Aktioun – Reaktioun: Bommen a Rakéite féieren zu Flüchtlingen, Krichs-Flüchtlingen, an ëmmer méi Leit, déi hiert ganzt Liewen an eng Wallis musse paken a flüchten, wäit fort vun hirem Doheem. D'Aleksandra Chirikaieva, wat zu Kiew gewunnt huet, erkläert. On a tous laissé. On ne sait pas si on va rentrer, parce que notre maison est juste à côté de la station électrique et elle est toujours bombée. C'est pour cela on a peur. On ne sait pas si on a un appartement pour revenir. […] C'était trop dure. Mon petit fils il a dit en partant de Kiev, on n'a plus de maison.

Duerno landen déi meescht Leit un enger Grenz, wéi déi mat Polen. De Vereenten Natiounen no sinn schonn iwwer eng Millioun Leit aus der Ukrain geflücht. D'Hallschent dovunner kënnt iwwer déi polnesch Grenz. D'Schlaange sinn immens laang an d'Gejäiz ass grouss. Den Duercherneen ass nach méi grouss. Et gëtt eng Rei Rapporte vu racial profiling un der Grenz, also dass Leit mat schwaarzer Hautfaarf net duerchgelooss ginn, eppes wat mer hei an der Hetz awer net confirméiere kënnen.

Zu Warschau huet de Bus aus dem Grand-Duché en Donneschdeg de Moien 13 Persounen opgeholl, dorënner 8 Kanner an donieft nach eng Kaz. Fir d'Leit war et e Calvaire, seet d'Aleksandra Chirikaieva, Mamm vun 3 Kanner. On a passé 6 nuits au sous-sol. On avait peur. Mon mari a décidé de prendre le bus. On a fait 14 heures de route. On a passé jusqu‘à la frontière et on pris le bus là-bas. […] C‘est dure et tous les jours je pense que c‘est un rêve et que nous sommes restés là bas. La Pologne est un rêve. Le Luxembourg est un rêve. Je pense que je dors. Je ne sais pas. Et il y a le train qui passe à côté et qui fait du bruit et j‘ai peur.

D'Aleksandra huet Chance, hire Mann duerft mat iwwer d'Grenz, wéinst engem ukrainesche Gesetz, dass e Papp mat op d'mannst 3 Kanner ënner 18 Joer net muss kämpfen. Am Ganzen hu si 3 Kanner: e Puppelche vu 6 Méint, e klenge Jong vun 3 Joer an een 12 Joer aalt Meedchen. Si kommen op Lëtzebuerg a gi vun do aus weider bei Kolleegen a Frankräich. Wei et duerno virugeet, weess awer nach keen.

An d'Rees geet weider a Rumänien iwwer déi slowakesch an déi ungaresch Grenzen, wou nach eemol op d'mannst zwou Dose Flüchtlinge sollen dobäi kommen.