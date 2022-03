D'Sozialpartner si sech mat der Regierung och driwwer eens ginn, datt Steierkreditter kënne kompenséiert gi fir akommesschwaach Stéit.

No enger 13 Stonne laanger Tripartitesronn, en Dënschdeg a Mëttwoch, si sech d'Sozialpartner mat der Regierung iwwert en Accord eens ginn. Wäissen Damp also iwwer Senneng, op d'mannst mol fir den Ament, well en definitiven Accord nach muss d'nächst Woch signéiert ginn.

Knackpunkt war jo den Indexsystem, dee fir d'Gewerkschaften eng rout Linn duergestallt huet an deen och net a Fro gestallt gëtt. Am Abrëll erfält deemno déi nächst Indextranche, déi net annuléiert gëtt an d'Paien an d'Rente ginn ëm 2,5% erop.

Et kënnt lo zu selektiven Hëllefen fir Stéit a Betriber.

Wéi de Staatsminister zesumme mat de Vize-Premieren no der Reunioun e Mëttwoch virun der Press soten, wieren d'Gespréicher an engem konstruktive Geescht verlaf. D'Resultat wier e Kompromëss, dee vun alle Säiten a Krisenzäiten gedroe gëtt. Deemno gëtt eng zweet Indextranche dëst Joer an d'Fréijoer nächst Joer reportéiert, begleet vun enger Kompensatioun iwwert e Steierkredit fir akommesschwaach Stéit.

Bis an de Juli leet de Staat iwwerdeems 7,5 Cent beim Verkaf vun all Liter Sprit bäi, och ginn d'Loyere bis Enn vum Joer agefruer.

Wéi gesot sinn dëst lo mol d'Kompromëss-Proposen, déi um Dësch leien an déi awer nach musse berechent a fisseléiert ginn.