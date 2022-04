De Marcin ass gebierteg aus Polen a lieft zanter 20 Joer hei am Land.

An eiser Serie Lëtzebuerg Kosmopolit huele mir Iech all Woch mat bei eng aner Communautéit hei am Land. Si weisen eis hir Traditiounen an hir gutt Adressen, déi een net verpassen dierf. Donieft erziele si eis hir Geschichten aus hirem Heemechtsland.

Dës Kéier gi mir dofir bei eng Communautéit, déi et schonn zanter den 20er Joren zu Lëtzebuerg gëtt. Iwwer 5.000 Polen wunnen haut am Grand-Duché. Een dovunner ass de Marcin, en Organist, Komponist a Chef vun enger Chorale. Hie wunnt zanter bal 20 Joer zu Lëtzebuerg a weist eis, wéi d'Musek eng Sprooch ka sinn, déi eis all verbënnt.