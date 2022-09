Vum 15. September u fänkt dat neit Schouljoer an der Grondschoul un

Onnéideg ze soen, dass et dofir vun en Donneschdeg un nees besonnesch gutt opzepasse gëllt, wann een mam Auto laanscht d'Schoule fiert. D'Police huet annoncéiert, verstäerkt Kontrollen ze maachen, vu Vitesse, awer och, wat d'Parkverhale vun den Elteren ugeet. An och d'Sécurité routière huet d'Automobilisten opgeruff, just nach mat Virsiicht ze iwwerhuelen.