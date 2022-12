Dat seet de Carlos Paulos, den Direkter vun der Associatioun "4motion" an Expert a Saachen Drogen.

Hien ass sech sécher: Virfäll mat K.O.-Drëpse gouf et schonn ëmmer, ma d'Drogen, aus där dës bestinn, ginn awer ëmmer méi konsuméiert.

An de leschte Wochen hunn et eng Rei Virfäll mat Verdacht op K.O.-Drëpsen esouguer bis an d'Medie gepackt – eng Kéier war et op engem Bal zu Ell, dunn op engem Bal zu Helzen. Der Police no goufen am Ganze 5 Plainten opgeholl, ma ob et sech tatsächlech ëm K.O.-Drëpse gehandelt huet, steet nach net fest, d'Ermëttlunge lafen.

Eng Associatioun, déi sech zanter Jore scho mat den Themen Drogen an Nuetsliewe beschäftegt, ass "4motion". D'Ekipp kläert déi Jonk iwwert "Sex, Drugs and Rock'n-Roll" op a bitt hire sougenannten Drug-Checking un, dat an Zesummenaarbecht mam Staatslabo. An Diskoen, op Soiréeën a Festivaller, wéi och zanter der Pandemie an hire Büroen op der Gare, teste si gratis illegal Substanzen, fir ze kucken, wat tatsächlech dran ass an esou de Konsument säi Geleeënheetskonsum upasse kann. Donieft bitt d'Associatioun och Consultatiounen un a begleet déi Jonk an hirem "Party-Konsum".

"GHB gëtt an immens klengen Dose konsuméiert, mir schwätze vu Milliliter. D'Effekter sinn, datt ee sech méi entspaant fillt, méi oppen ass an d'Libido geet erop. Dowéinst ginn dës Drogen och op op Sexpartye genotzt. Bei méi engem héijen Dosage – an do schwätze mir rëm nëmme vu puer Drëpsen – dann ass den Effekt, wéi wann een extrem vill Alkohol konsuméiert hätt. Et verléiert een d'Gläichgewiicht, et gëtt engem schlecht, et kann een och bewosstlos ginn an een totale Black-out hunn. A genau dat passéiert, wann een engem K.O.-Drëpsen an d'Glas mécht", sou de Carlos Paulos.

Esou huet sech och eng jonk Fra gespiert, déi anonym wëll bleiwen an awer mat enger RTL-Ekipp geschwat huet. "Et ass e grausaamt Gefill. Ech si mir sécher, ech krut eppes an d'Glas. Vun 9 Auer owes bis moies weess ech guer näischt méi an ech hat just 2 Couppen."

Eng Fra, déi hëllefe wëll, ass d'Flore Munoz. Si huet hir "out-off-trouble"-Chouchous entwéckelt. Ee Glas-Deckel aus Stoff, dee ganz subtil an engem Wutz verstoppt ass. "Domat wëll ech dozou bäidroen, datt virun allem fir d'Fraen am Nuetsliewen e wéineg méi sécher ass – natierlech bleift awer ëmmer e Risk."