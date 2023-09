Am drëtten Deel vun eiser Serie geet et an d'Belsch. Hei hunn d'Fanny Schlesser an hir Famill sech hiert Dramhaus gebaut.

D’Fanny Schlesser an hire Mann hunn déi lescht Jore mat hirem Bouf zu Beetebuerg an engem Appartement gelieft. Wéi déi jonk Fra rëm schwanger gëtt, decidéiere si, sech och raimlech ze vergréisseren. Am ganze Land siche si no engem klengen Haische fir hir Famill. Finanziell war dëst awer net méiglech, well d’Koppel sech net iwwert déi nächst 30 Joer esou verschëlde wollt, dass si nëmmen nach schaffen a liewen, fir de Prêt zeréckzebezuelen. Dunn hu si geduecht, en Terrain kafen a selwer bauen géif sech villäicht méi lounen. Si hu per Bréif Baueren opgeruff sech ze mellen, falls si e Stéck Terrain ze verkafen hunn. Do koum bis haut keng Äntwert.

Fräiwëlleg gezwongen huet d’Koppel sech dunn entscheet, sech an der Grenzregioun op d’Sich ze maachen. Dem Fanny Schlesser hire Mann ass an der Belsch grouss ginn, deemno war d’Belsch déi logesch Alternativ. Fir d’Fanny Schlesser keen einfache Schratt. Déi jonk Fra ass zu Lëtzebuerg opgewuess an huet hiert ganzt d’Liewen hei verbruecht. Ma wann een d’Heemechtsland scho muss verloossen, da wéinstens fir hiert Dramhaus hunn d’Fanny an hire Mann sech gesot. A genee dat hu si sech dunn gebaut, an engem klengen Dierfche bei Messancy.

All Kand huet seng eege Kummer. Et gëtt e Spillzëmmer a souguer eng Piscine am Gaart. Duerch de Präis hei hätt een d’Fräiheet, sech Saachen ze gënnen, déi zu Lëtzebuerg net méiglech gewiescht wieren. An dat ouni op alles ze verzichten. D’Famill well nämlech am Elo Liewen. Reesen a gutt Liewen ass hinne méi wichteg, wéi zu Lëtzebuerg e grousst Haus ze besëtzen. An domat war d’Haus zu Messancy e gudde Kompromëss.

De Bouf geet elo hei an d’Schoul, huet schonn nei Kolleege fonnt an och d’Koppel ass hei gutt integréiert. Et kéint ee sech gutt virstellen, op Dauer hei ze liewen. Falls et méiglech wier, géif et fir d’Famill awer och a Fro kommen, iergendwann zeréck op Lëtzebuerg ze kommen.