En Dënschdeg de Moie war de President vun der Copas eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass en objektiven an ausgeglachene Rapport dee mat vill Suergfalt opgestallt gouf. Esou bewäert de President vun der Copas, dem Daachverband vun den Alters- a Fleegestrukturen, de Marc Fischbach, d’Aarbecht vum Jeannot Waringo a senger Ekipp.

Hien war en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, an hien hätt sech genee dat Resultat erwaart, wat elo erauskoum, dass nämlech keng grouss Feeler festgestallt goufen an den Haiser.

Als Copas wier een u sech jo Demandeur gewiergt fir Recommandatiounen, déi och Fräiraum an Autonomie loossen, fir entspriechen de Configuratioune vun den Haiser, déi Decisiounen ze huelen, déi noutwendeg waren.

D’Diskussioun wat hätt misse gemaach ginn, fir net op den héije Chiffer vun 345 Doudeger an den Alter- a Fleegeheemer ze kommen, wier iwwerdeems dem Marc Fischbach no ganz schwiereg, well ee bis haut nach ëmmer net wéisst, wéi vill Leit um Covid a wéi vill Leit mam Covid gestuerwe sinn.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.