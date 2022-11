E Mëttwoch de Moien ass Weibëschof a Generalvikar eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Roll vun der Fra an den Ëmgang mat gläichgeschlechtleche Koppelen. Dat sinn nieft villen aneren Themen zentral Froen, mat deene sech d’Katholicken uechter d’Welt auserneesetzen. Dat ass bei Ëmfroen erauskomm, déi am Kader vun der weltwäiter Synod gemaach goufen. Mee wéi eng Efforte mécht déi kathoulesch Kierch, elo wou den Dialog mat der Gesellschaft konkret Resultater bruecht huet?

Dat froe mir e Mëttwoch op Allerséilen de Weibëschof a Generalvikar Leo Wagener. Doriwwer eraus schwätze mir mat eisem Invité vun der Redaktioun och, wéi d’Kierch an Zäite vun Inflatioun an Energiekris deene Leit, déi am mannsten hunn, kann hëllefen. Den Interview mam Leo Wagener héiert Dir wéi gewinnt live géint 10 op 8 bei eis um Radio.

