Fir de Kont vum 17. Spilldag an der englescher Premier League war den FC Watford beim souveränen Tabelleleader vu Liverpool op Besuch.

Premier League

Liverpool - Watford 2:0

1:0, 2:0 Salah (38', 90')

No der Nouvelle e Freideg, datt den Trainer Jürgen Klopp säi Kontrakt bis 2024 verlängert, stoung e Samschdeg nees Premier-League-Alldag fir d'Reds um Programm. An hei wollt Liverpool mat enger Victoire géint den Underdog aus Watford d'Leaderpositioun an der Tabell festegen. Dat huet nom 1:0 vum Salah an der 1. Hallschecht och gutt ausgesinn. Am 2. Duerchgang huet Liverpool de Ball eng weider Kéier am géigneresche Filet ënnerbruecht, dat awer aus enger Abseitspositioun eraus. Kuerz viru Schluss huet de Salah awer op en Neits getraff an dem Tabelleleader domat weider 3 Punkte geséchert.

Chelsea - Bournemouth

Um 16.00 Auer.

Leicester - Norwich

Um 16.00 Auer.

Serie A

Napoli - Parma



Um 18.30 Auer.

Ligue 1

Metz - Marseille

Um 17.30 Auer.

La Liga

Real Sociedad - FC Barcelona

Um 16.00 Auer.

Atlético Madrid - Osasuna

Um 21.00 Auer.

