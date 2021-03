Den däitsche Meeschter klappt Bremen mat 2:0. Iwwerdeems ka Schalke weider net gewannen a Mainz gewënnt mam Barrairo e ganz wichtege Match géint Freiburg.

Bayern bleift duerch d'Victoire géint Bremen 1. an der Tabell. Union Berlin setzt sech am ieweschten Drëttel vun der Tabell fest a Mainz ka sech iwwer immens wichteg 3 Punkte géint Freiburg freeën. Bei Schalke schéngt d'Loft eraus ze sinn. D'Knappe verléieren zu Wolfsburg kloer mat 0:5.

An deenen aneren internationale Lige kennt Chelsea an der Premier League net iwwer een 0:0-Gläich géint Leeds eraus. Den Iwwerbléck vum internationale Futtball op RTL.lu.Nieft den anere Matcher am internationale Futtballl waren och eng sëlleg Lëtzebuerger Futtballer um Samschdeg am Asaz.

25. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Werder Bremen - Bayern München 1:3

0:1 Goretzka (23'), 0:2 Gnabry (35'), 0:3 Lewandowski (67'), 1:3 Füllkrug (86')

Bayern München huet Bremen vun Ufank un ënner Drock gesat an esou war et am Weserstadion nëmmen eng Fro vun der Zäit bis d'Gäscht a Féierung géife goen. An der 23. Minutt huet Bayern dunn de Bann gebrach an ass duerch de Goretzka verdéngt a Féierung gaangen. No engem Schoss op de Potto vum Gnabry huet den Offensivspiller et 1 Minutt méi spéit besser gemaach an de Score op 2:0 erhéicht.

Och no der Paus huet sech zu Bremen um Spillverlaf net vill geännert. Bremen ass dem Ball hannendrun gelaf an ass duerch dem Lewandowski säin 32. Gol an dëser Saison mat 0:3 an der 67. Minutt a Réckstand geroden. Bremen ass wuel nach de Uschloss gelongen, Füllkrug a Co. mussen sech no 90. Minutten awer verdéngt géint Bayern geschloe ginn.

Union Berin - 1. FC Köln 2:1

0:1 Duda (45+2'), 1:1 Kruse (48'), 2:1 Trimmel (67')

Eng intensiv éischt Hallschent hu béid Ekippe gewisen. Union hat banne 5 Minutten duerch de Schlotterbeck an de Musa direkt zwou grouss Chancen déi den Horn am Kölner Gol awer mat super Reflexer paréiere konnt. An der Suite huet Köln besser an de Match fonnt an hat an der 23. Minutt eng riseg Chance duerch den Özcan. Säi Ball sollt awer vum Luthe paréiert ginn. An der Nospillzäit vun der 1. Hallschent krute Geißböcke dunn een Eelefmeter gepaff. De Duda huet sech d'Chance net entgoe gelooss a huet Köln mat 1:0 an d'Paus geschoss.

Nom Säitewiessel huet Union direkt an de Match fonnt. An der 47. Minutt war et de Max Kruse dee per Eelefmeter fir den Ausgläich gesuergt huet. 20 Minutte méi spéit huet den Trimmel de Match mat sengem 1. Gol an der Bundesliga gedréint an sou louch Union mat 2:1 a Féierung. Köln huet mam Jakobs a Duda wuel nach emol alles no fir geworf, fir den Ausgläich sollt et awer net méi duer goen. Union gewënnt mat 2:1 géint Köln.

VFL Wolfsburg - FC Schalke 5:0

1:0 Mustafi (Selbstgol, 31'), 2:0 Weghorst (51'), 3:0 Baku (58'), 4:0 Brekalo (64'), 5:0 Philipp (80')



Schalke hat och zu Wolfsburg keng Chance a muss sech um Enn kloer mat 0:6 zu geschloe ginn. Den Ofstig fir Schalke réckelt domat ëmmer méi no.

Mainz 05 - SC Freiburg 1:0

1:0 Quaison (72')

Mainz gewënnt mat 1:0 géint Freiburg a kann domat dréi immens wichteg Punkte feieren. Bei Mainz stoung de Leandro Barreiro vun Ufank un um Terrain.

Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin (18h30)

