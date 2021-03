D'Londoner spille mat Leeds United 0:0. An Italien huet Sassuolo mat 3:2 géint Verona d'Iwwerhand behalen.

Nieft den internationalen Top Ekippe sinn um Samschdeg och eng Réi Lëtzebuerger Futtballer am Asaz. Den Iwwerbléck vun de FLF-Spiller fannt Dir hei.

Premier League

Leeds United - Chelsea London 0:0

Een enttäuschenden 0:0-Gläich fir Chelsea beim Opsteiger Leeds United. D'Ekipp vum Thomas Tuchel hat wuel méi vum Match, zwéngend offensiv Aktioune waren alles an allem awer net ze gesinn. Leeds hätt mam Raphina an dem Roberts sengem Schoss op d'Lat selwer kéinten a Féierung goen, e Gol sollt um Samschdeg Mëtteg an dëser Partie awer kee falen, sou dass béid Ekippen sech mat 1. Punkt mussen zefridde ginn.

FC Everton - FC Burnley (18h30)

FC Fulham - Manchester City (21h00)

Serie A

Sassuolo Calcio - Hellas Verona 3:2

1:0 Locatelli (4'), 1:1 Lazovic (43'), 2:1 Djurucuc (51'), 2:2 Dimarco (79'), 3:2 Traore (81')

An enger Partie an där et hin an hier gaangen ass ka sech um Enn d'Lokalekipp mat 3:2 duerchsetzen. An der Tabell ka Sassuolo Hellas Verona iwwerhuelen a steet elo op der 8. Plaz.

Ligue 1

Olympique Marseille - Stade Brest (17h00)

La Liga

Real Madrid - FC Elche (16h15)

Getafe - Atl. Madrid (21h00)

