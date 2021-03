Iwwerdeems wënnt Frankfurt mat 5:2 géint Union Berlin a Wolfsburg ka sech zu Bremen duerchsetzen.

Mat 15 Goler an der 1. Hallschent ass et an der Bundesliga driwwer an drënner gaangen. Um Enn stoung eng souverän Victoire fir Bayern géint Stuttgart, bei där de Lewandowski mat dräi Goler eng weider Kéier brilléiert huet. Dës weideren huet den Haaland Dortmund ee Punkt géint Köln geséchert.

26. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayern - Stuttgart 4:0

1:0 Lewandowski (18'), 2:0 Gnabry (22'), 3:0 Lewandowski (23'), 4:0 Lewandowski (39')

No der Leipziger Victoire e Freideg waren d'Bayern um Samschdegmëtteg ënner Drock. De Match huet allerdéngs mat enger schlechter Nouvelle ugefaangen. No 12 Minutten ass den Davies no engem Feeler mat Rout vum Terrain geflunn, sou dass d'Lokalekipp scho fréi an Ënnerzuel geroden ass. Dat huet d'Bayern awer net weider gestéiert, éischter de Géigendeel ass agetraff. Bannent 5 Minutten stoung et no zwee Goler vum Lewandowski an engem Gol vum Gnabry 3:0. Stuttgart konnt just staunen a sou war de Match schonn no 23 Minutte sou gutt wéi gelaf. D'Haushären haten awer nach net genuch a sou huet de Lewandowski nach virun der Paus mam Gol zum 4:0 den Hattrick perfekt gemaach.

Am zweeten Duerchgang hunn d'Bayern dann e gutt Stéck méi lues gemaach. Trotzdeem hate sie alles ënner Kontroll a sou ass et Stuttgart net gelongen de Match u sech ze rappen. Um Enn steet eng souverän 4:0-Victoire mat dräi Goler vum Lewandowski, deen dem Gol-Rekord vum Gerd Müller ëmmer méi no kënnt.

Köln - Dortmund 2:2

0:1 Haaland (3'), 1:1 Duda (35'), 2:1 Jakobs (65'), 2:2 Haaland (90')



De Favoritt aus Dortmund huet e gudde Start an de Match erwëscht. Schonn dräi Minutten nom Ustouss war et den Haaland, deen d'Gäscht fréi a Féierung bruecht huet. Köln krut sech awer gefaangen a konnt sou fir eng Zäit gutt dergéint halen. 10 Minutte virun der Paus ass et dann en Eelefmeter fir d'Lokalekipp ginn, nodeems de Bellingham am Strofraum de Ball widdert den Aarm krut huet. Den Duda ass ugetrueden a konnt sou op 1:1 ausgläichen.

Nom Säitewiessel war Köln weider gutt am Match, Dortmund huet sech immens schwéier gedoen fir sech Chancen erauszespillen. An der 65. Minutt huet sech den Drock vun de Kölner dann och bezuelt gemaach, wéi de Jakobs no enger Virlag vum Drexler den 2:1 fir d'Lokalekipp markéiere konnt. D'Schlussphas huet elo allerdéngs de Gäscht gehéiert a sou huet Dortmund op den Ausgläich gedréckt. An der 90. Minutt war et dann den Haaland, deen an der Mëtt op der richteger Plaz stoung an op 2:2 stelle konnt. Um Enn bleift et dobäi a sou deele sech béid Ekippen d'Punkten.



Bremen - Wolfsburg 1:2

0:1 Sargent (8'), Weghorst (42'), 1:2 Möhwald (45')



Frankfurt - Union 5:2

1:0 Silva (2'), 1:1 Kruse (7'), 2:1 Andrich (35'), 3:1 Kostic (39'), 4:1 Silva (41'), 4:2 Kruse (45+3'), 5:2 Zuber (90+2')



