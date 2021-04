Gladbach konnt sech iwwer eng 4:0-Victoire géint Frankfurt freeën, fir Schalke gëtt et am Tabellekeller eng 0:4-Defaite géint Freiburg.

Nodeems Leipzig um Freideg net iwwer een 0:0-Remis géint Hoffenheim erauskomm war, stoung um Samschdeg d'Suite vum 29. Spilldag an der Bundesliga um Programm. Hei war et ënnert anerem de Spëtzematch tëscht dem Leader Bayern an dem Tabellendrëtten aus Wolfsburg. Hei gouf et um Enn eng 3:2-Victoire fir de Leader. No der Partie huet den Hansi Flick allerdéngs annoncéiert, dass hien no der Saison säin Amt als Trainer bei Bayern nidderleet.

Am internationale Futtball ass de Ball iwwerdeems och gerullt. All d'Resultater vum Samschdeg fannt Dir hei.

Vun de Lëtzebuerger Futtballer am Ausland waren ënnert anerem den Oli Thill an de Gerson Rodrigues an der Ukrain am Asaz.

29. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Wolfsburg - Bayern München 2:3

0:1 Musiala (15'), 0:2 Choupo-Moting (24'), 1:2 Weghorst (35'), 1:3 Musiala (37'), 2:3 Philipp (54')

Nom 0:0-Remis vu Leipzig wollte souwuel Wolfsburg wéi och d'Bayern Profit doraus zéien. Sou war et ugangs och eng flott Ufanksphas, an där sech béid Formatioune weise wollten. Et war allerdéngs den däitsche Rekordchampion, deen a Féierung goe konnt. Nodeems sech den Davies op de Bande duerchsetze konnt koum de Ball bei de jonke Musiala, dee sech um Ball behaapte konnt, an dësen aus ronn 8 Meter an de Filet setze konnt. Wolfsburg wollt eng Reaktioun weisen, ma et waren d'Münchener, déi déi besser Geleeënheeten haten. No enger Flank vum Alaba konnt de Casteels am Wolfsburger Gol de Ball net festhalen, a sou hat den Choupo-Moting aus kuerzer Distanz keng Problemer méi. Duerno hat Bayern de Match verwalt, ma aus dem Näischt konnt d'Lokalekipp verkierzen, dëst duerch de Weghorst. Ma d'Freed war net vu laanger Dauer. Nëmmen 2 Minutte méi spéit war et op en Neits de Musiala, dee markéiere konnt. No enger Flank vum Müller war de jonke Spiller vu München am héchste gesprongen a sou konnt hie déi al 2-Goler-Avance erëm hierstellen.

Nom Téi hat de Musiala déi éischte Chance fir Bayern, déi de Lacroix allerdéngs ofwiere konnt. Duerno konnt Wolfsburg sech offensiv weisen a sou war et de Philipp, deen an der 54. Minutt no enger strammer Pass vum Otavio aus kuerzer Distanz verkierze konnt. Wolfsburg war weider beméit, ma um Enn konnt Bayern eng knapp 3:2-Victoire feieren an d'Avance am Championnat soumat ausbauen.

Gladbach - Frankfurt 4:0

1:0 Ginter (10'), 2:0 Hofmann (60'), 3:0 Bensebaini (67'), 4:0 Wolf (90'+5)

Fir Gladbach goung et am Match géint déi formstaark Frankfurter ëm wichteg 3 Punkte, fir d'Zil vun der Europa League Qualifikatioun nach ze realiséieren. D'Gäscht hirersäits befanne sech allerdéngs an enger excellenter Form, déi Frankfurter hate virum Match géint Gladbach just ee vun de leschte 17 Matcher an der Bundesliga verluer. An den éischte Minutte waren et awer d'Haushären, déi déi éischten offensiv Akzenter verbuche konnten. An der 10. Minutte konnte si hir Iwwerleeënheet och um Score ënnersträichen. No engem Corner vum Hofmann konnt sech de Ginter mam Kapp duerchsetzen a seng Faarwe sou a Féierung bréngen. Och no der Féierung blouf Gladbach offensiv geféierlech. ma och d'Gäscht haten hir Geleeënheeten, déi Bescht dovunner an der 24. Minutt, wou de Sippel ee Kappball vum Ilsanker a leschter Sekonn nach op d'Lat deviéiert krut. An der 37. Spillminutt stoung den Arbitter Deniz Aytekin am Mëttelpunkt, ma no enger Aktioun vum Ilsanker hat hie mat Hëllef vum Videoassistent op keen Handspill a soumat och keen Eelefmeter fir Gladbach entscheet.

Nom Säitewiessel hat Frankfurt wuel ee Plus u Ballbesëtz, ma Gladbach blouf geféierlech. No enger Stonn konnten d'Haushären hir Féierung dann och ausbauen. No enger Flank vum Neuhaus hat sech den Hofmann een Häerz geholl a konnt den Trapp am Frankfurter iwwerwannen. Nëmme 7 Minutte méi spéit konnt Gladbach fir eng Virentscheedung suergen. No engem Corner vum Hofmann konnt de Bensebaini de Ball mam Kapp fir den 3:0 erasetzen. De Schlusspunkt war da fir de Wolf, dee Gladbach soumat eng souverän 4:0-Victoire géint Frankfurt séchert.

Freiburg - Schalke 4:0

1:0 Höler (7'), 2:0 Sallai (22', Eelefmeter), 3:0 Günter (50'), 4:0 Günter (74')

Fir Schalke besteet no der 0:4-Néierlag géint Freiburg nëmmen nach eng rechneresch Chance, fir den Ofstig ze verhënneren. Si hunn elo mat 13 Punkten ewell 14 Punkte Réckstand op d'Tabelleplaz 15, dëst bei nach 5 Matcher, déi ze spille bleiwen.

Union Berlin - Stuttgart 2:1

1:0 Prömel (20'), 2:0 Musa (43'), 2:1 Förster (49')

Augsburg - Bielefeld 0:0

Leverkusen - Köln

18:30 Auer

