De 7. Oktober 2000 koum zum Trounwiessel hei am Land. De Bilan vun deenen 20 Joer Grand-Duc Henri gëtt am Kloertext gezunn.

E Règne, deen ugoung mam Usproch, eng modern Monarchie verkierperen ze wëllen a wou 19 Joer drop den Émissaire spécial, de Jeannot Waringo, en ausféierleche Rapport mat konkrete Proposen ebe fir déi Moderniséierung ausgeschafft huet.

Entgéint deem, wat muncher ee bezweiwelt hat, ass dee Rapport Waringo public gemaach ginn an domat kloer gewise ginn, dass och d’Cour grand-ducale eng Institutioun ass, déi muss Rechenschaft ofleeën a wou alles och dem Recht a Gesetz no muss goen, och d'Gestioun vum Personal. Virun allem awer, dass dat, wat déi groussherzoglech Koppel als erkläerten Usproch hat wéi se ugetruede sinn: eng Moderniséierung vun der Monarchie, 20 Joer duerno, elo ënnert der Kontroll vum Staatsminister wäert geschéien.

Wéi ass et esou wäit komm? Wat ass de Bilan vun dësem Règne? Wat sinn d'Konsequenze vum Rapport Waringo a virun allem wat bedeit dat eng “modern “ Monarchie, wéi eng braucht Lëtzebuerg am 21. Jorhonnert a besteet e politesche Konsens iwwert d’Roll vum Staatschef oder ass genee déi Definitioun ee vun de leschte grousse Kulturkämpf hei am Land?

Dat diskutéieren

Jean-Jacques Kasel

Vun 2002-2007 Hofmarschall a Chef de Cabinet vum Grand-Duc

Fréiere Riichter um europäesche Geriichtshaff

Alex Bodry

Expert a Verfassungsfroen

LSAP-Politiker

Luc Heuschling

Droitsprofesser Uni.lu

Expert a Verfassungsfroen

Marc Baum

Deputéierten déi Lenk

Member Kommissioun “Institutiounen & Verfassungsreform”

Léon Gloden

CSV-Deputéierten

Vizepresident Kommissioun “Institutiounen & Verfassungsreform”

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.