De 7. Oktober 2000 war en historeschen Dag fir Lëtzebuerg: Mat 45 Joer koum de Grand-Duc Henri op den Troun.

De 7. Oktober 2000 huet de Grand-Duc an enger feierlecher Vereedegungszeremonie am Sëtzungssall vun der Chamber d'Successioun vu sengem Papp, dem Grand-Duc Jean, un der Spëtzt vu Lëtzebuerg iwwerholl. En Datum, dee ville Lëtzebuerger nach fest am Kapp ass.

Do virdrun hat de Groussherzog zanter Mäerz 1998 als "Lietenant-Représentant" mat un der Säit vum Grand-Duc Jean d'Land mat dirigéiert.

U sech war den Datum fir den Trounwiessel op den 28. September fixéiert. Ma dem deemolegen Ierfgroussherzog Henri säi Brudder Guillaume war zwou Woche virdru bei engem Autosaccident a Frankräich uerg verletzt ginn, dofir gouf den Trounwiessel ëm 10 Deeg verréckelt an de Programm op den offiziellen Deel reduzéiert.

De Wiessel um Troun huet awer och nach een anere Wiessel mat sech bruecht, méi no un der Ëffentlechkeet sinn. Eppes wat ee virum Grand-Duc Henri net gewinnt war. 2001 war et dann och de Groussherzog a seng Fra Maria Teresea, déi déi nei Chamber-Seance opgemaach hunn, obschonns dat an der Reegel ëmmer de Premier mécht.

Chronologie: E kritesche Bléck op 20 Joer Herrschaft vum Grand-Duc Henri

Vill huet sech an de leschten 20 Joer gedoen, méi markant war nach 2008. An deem Joer goufen d'Pouvoire vum Grand-Duc Henri beschnidden, nodeems hie refuséiert hat, d'Euthanasiegesetz z'ënnerschreiwen. Dat wier net am Aklang mat senge kathoulesche Wäerter. Säi Recht fir ze sanktionéieren, "also ee Gesetz z'acceptéieren", gouf aus der Verfassung erausgeholl. Dëst ass een Artikel aus der Constitutioun, deen 150 Joer al war.

Kuerz Biographie

De 16. Abrëll 1955 koum de Prënz Henri um Schlass-Betzder op d'Welt. 1974 huet hien seng Première gemaach an nom Lycée am Ausland ënner anerem Wirtschafts-, Politik- a Rechtswëssenschafte studéiert.

De 14. Februar 1981 dunn d'Hochzäit mat der Ierfgroussherzog Maria Teresa Mestre. D'Grande-Duchesse Maria Teresa gouf den 22. Mäerz 1956 zu Havana op Kuba gebuer. Zesumme mat senger Fra krut eise Grand-Duc 5 Kanner. Als eelste Kand koum de Prënz Guillaume den 11. November 1981 op d'Welt, deemno den neien Ierfgroussherzog.

Déi aner 4 Kanner heeschen: Prënz Félix (1984), Prënz Louis (1986), Prinzessin Alexandra (1991) a Prënz Sebastian (1992).

Zënter dem 6. Oktober 2000 ass de Grand-Duc Henri och Generol vun der Lëtzebuerger Arméi.

De 7. Oktober 2000 huet den Henri dunn den Troun iwwerholl, nodeems säi Papp ofgedankt huet. Op dësem Dag um 10 Auer huet hie seng Absichtserklärung ënnerschriwwen. Den 18. Dezember 2000 gouf dem Prënz Guillaume offiziell den Titel vum Ierfgroussherzog zougeschriwwen.

