Et gi spannend Walen am Hierscht! Onse Politmonitor confirméiert, dass sech déi dräi grouss Parteien ëmmer méi e Kapp u Kapp Renne liwweren.

Beim Wonschpremier ass de Xavier Bettel nach wäit vir, mee de Luc Frieden kënnt ewell op déi 2. Plaz virun der Paulette Lenert, ganz wäit derhannert dann d'Sam Tanson. Déi gréng kréien et extrem schwéier, den Trend vun de Gemengewale schléit sech och am Sondage néier.

Wat sinn Erklärungen, dass an Zäite wou de Klimawandel allgemeng unerkannt gëtt, ausgerechent déi gréng als eenzeg Regierungspartei esou ofgestrooft ginn? Ass et fir eng LSAP geféierlech, dass hir Spëtzekandidatin un Zoustëmmung abéisst. Läit et drun, dass si net genuch present war? Well déi meescht Politiker, déi fill ze gesi waren an de Gemengewalen, bei Sympathie a Kompetenz zouleeë konnten. Heescht dat, dass Persoune méi ziele wéi Themen, d'Parteien éischter dorop setze wäerten?

Grad bei der Steiergerechtegkeet an dem Logement sinn d'Leit jo awer extrem onzefridden, wat sinn d'Léisunge vun de Parteien dozou? A wat fir Koalitioune sinn denkbar? Diskussioun am Kloertext mat Vertrieder vu CSV, LSAP, DP, gréng a Piraten.

Eis Invitéeën am Kloertext

Joelle Welfring, déi gréng

Co-Spëtzekandidatin am Süden, Ëmweltministesch

Lex Delles, DP

Parteipresident, Minister fir Mëttelstand an Tourismus

Yves Cruchten, LSAP

Fraktiounspresident, éischte Schäffe Käerjeng

Paul Galles, CSV

Deputéierten, Schäffe Stad Lëtzebuerg

Sven Clement, Piraten

Deputéierten

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Stream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren.