A Bayern konnt iwwerdeems dee leschte vun de 14 Coronavirus-Infizéierten d'Klinik verloossen.

An Däitschland hu sech 14 weider Mënschen an Nordrhein-Westfalen mam Corona-Virus ugestach. De Krees Heinsberg an den NRW-Gesondheetsministère hunn en Donneschdeg den Owend matgedeelt, datt d'Zuel vun de bestätegte Covid-19-Fäll domadder op 20 geklommen ass. Déi 14 betraffe Persounen goufen aus der Klinik entlooss a stinn elo doheem ënner Quarantän. Wéi et heescht, wär eng stationär Behandlung net noutwendeg.

Zu Gangelt am Krees Heinsberg sinn déi 300 Leit opgeruff, sech ze mellen, déi op enger Fues-Manifestatioun waren. Eng Fra an e Mann, déi wéinst dem Virus schwéier krank sinn, waren op där Fues-Versammlung. D'Crèchen an d'Schoulen am Krees Heinsberg bleiwen iwwerdeems och bis de 6. Mäerz zou. Déi infizéiert Fra schafft an enger Crèche.

Mat gréisseren Aktioune gëtt no méigleche weideren Infizéierte gesicht. Déi 300 Leit an hir Famille solle fir zwou Wochen doheem a Quarantän goen, seet de Gesondheetsministère an Nordrhein-Westfalen.

Eng Persoun aus Rheinland-Pfalz gouf vun der Koppel och ugestach. Et handelt sech ëm een Zaldot. Hie steet elo zu Koblenz an der Militärklinik ënner Quarantän.

An Däitschland schwätzt de Gesondheetsminister Jens Spahn vum Ufank vun enger Epidemie. Et géifen nei Fäll ginn, wou d'Infektiounsketten net nozevollzéie wär, seet den däitsche Gesondheetsminister.

Iwwerdeems huet de Robert-Koch-Institut en Donneschdeg matgedeelt, datt deen neie Coronavirus méi déidlech ass wéi d'Gripp.

Gutt Nouvelle koumen iwwerdeems aus Bayern. De leschte Patient vun de 14 Infizéierte konnt en Donneschdeg aus der Klinik entlooss ginn. Alleguerten d'Fäll stoungen a Verbindung mam Autoszouliwwerer Webasto zu Gauting-Stockdorf.

Schoulen a Japan zou

A Japan gëtt et och een aussergewéinleche Fall. Eng Fra déi sech Enn Januar schonn mam Coronavirus ugestach hat an antëscht gesond war an och aus der Klinik entlooss gouf gouf elo op en neits positiv getest. Dat hunn d'Autoritéiten zu Osaka gemellt.

Iwwerdeems konnten um Donneschdeg déi éischt 240 Crewmemberenn d'Croisièresschëff "Diamond Princess", dat am Hafe vu Yokohama ënner Quarantän steet, verloossen. Si mussen elo a Japan nach zwou Wochen a Quarantän bleiwen ier se dierfen heem goen.

Déi japanesch Regierung mécht wéinst dem Coronavirus alleguerten déi ëffentlech Schoulen am Land zou. Dat huet de Premier Shinzo Abe en Donneschdeg matgedeelt.

Weltwäit stierwe méi Männer um Coronavirus wéi Fraen

Mat Bléck op d'Zuele fält op, dass méi Männer wéi Fraen dem Coronavirus zum Affer falen.

Béid Geschlechter géinge sech genausou heefeg infizéieren, den Taux vun de Patienten, déi d'Longekrankheet Covid-19 net iwwerliewen, ass bei de Männer awer méi héich. Deemno géingen 2,8% vun hinne stierwen, bei de Frae wieren et den Experten no awer just 1,7%.

Dëst wier awer net aussergewéinlech, erkläert d'Fuerscherin Sabra Klein der New York Times géintiwwer. Frae wiere veranlaagt, Virus-Infektioune besser ze bekämpfen, sou d'Wëssenschaftlerin.

Éischten Infizéierten a Südamerika, iwwer 2.700 Doudeger weltwäit

De Coronavirus breet sech ëmmer méi aus, mëttlerweil ass en och a Brasilien ukomm. Dat huet de brasilianesche Gesondheetsministère via Twitter confirméiert. Et ass den éischte confirméierte Fall a Südamerika.

Aus Éisträich, Kroatien, dem spuenesche Festland an aus der Schwäiz goufen en Dënschdeg fir eng éischte Kéier Infektioune gemellt.

Aus Frankräich heescht et, dass mëttlerweil eng 2. Persoun gestuerwen ass. Et handelt sech ëm e 60 Joer ale Fransous, sou deelt et de franséische Gesondheetsministère mat. Virun e puer Deeg war schonn en 80 Joer ale chineseschen Tourist gestuerwen.

Weltwäit si scho méi wéi 2.700 Mënsche wéinst dem Covid-19 ëm d'Liewe komm, d'Zuel vun nogewisenen Infektioune läit bei ëm 80.000.

De Virus suergt dann op der ganzer Welt fir verstäerkt Virsiicht. D'USA a Südkorea verréckelen hir gemeinsam Militär-Übung. De Manöver sollt u sech wéi all Joer am Fréijoer sinn, mä et wéilt een do kee Risiko agoen. Saudi-Arabien huet da seng Grenze fir sämtlech Pilger fir den Ament zou gemaach.

A Südkorea klëmmt iwwerdeems d'Zuel vun den Infektiounen. 334 nei Fäll goufen hei gemellt. A China goufen et 433 nei Infektiounen. 29 Mënsche sinn um Virus e Mëttwoch gestuerwen, dat ass den niddregste Stand zanter dem 28. Januar.

Wéinst méiglecher Wirtschaftskris: Bierger zu Hong Kong gi finanziell ënnerstëtzt

An der chinesescher Verwaltungszon Hong Kong gräift d'Regierung zu enger éischter aussergewéinleche Moossnam am Kampf géint eng eventuell d'Wirtschaftskris. All déijéineg, déi dauerhaft an der Finanzmetropol ugemellt sinn, kréien 10.000 Hongkong-Dollar bor, wat ëmgerechent ëm 1.180 Euro op de Kapp sinn. Dat huet de Finanzminister Paul Chan ugekënnegt.

Esou gëtt sech erhofft, dass d'Mënschen op der Plaz nees méi Geld ausginn an esou déi lokal Wirtschaft ukuerbelen.

Am Ganze stellt d'Regierung 110 Milliarden Euro an der Lutte géint déi wirtschaftlech Suitte vun der Epidemie zur Verfügung.