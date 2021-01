Wéinst psychologeschem Harcèlement vun hire Mataarbechter war d'Monica Semedo déi lescht Woch vum President vum Europaparlament sanktionéiert ginn.

E Comité des sages vun der DP soll decidéieren, ob d'Monica Semedo ka Member vun der Demokratescher Partei bleiwen. Dat wäert de Bureau exécutif dem Comité directeur vun der Partei proposéieren, wéi e Méindeg de Mëtten decidéiert gouf.

An engem Videomessage soen d'Parteipresidentin Corinne Cahen, déi bis ewell nach net ëffentlech Stellung zu der Affär geholl hat, an de Generalsekretär Claude Lamberty, datt Mobbing fir d'DP inakzeptabel wier. Et hätt een awer wëllen a Rou an deenen zoustännege Gremien driwwer schwätzen. De Claude Lamberty hat d'lescht Woch nach gesot, datt d'Affär no der Entschëllegung vun der Europadeputéierter elo emol zou wier.

Fir d'DP wier et inakzeptabel, datt déi 3 Mataarbechter vun der Monica Semedo esou ënner Drock gesat goufen, datt si demissionéiert hunn, seet d'Corinne Cahen am Video, deen e Méindeg de Mëtteg publizéiert gouf.

Schreiwes vun der DP

Nodeems de Bureau exécutif vun der Demokratescher Partei d'Madamm Semedo haut ugehéiert huet, ass en zu dëser Konklusioun komm:

- de Bureau exécutif proposéiert dem Comité directeur, e Comité des sages anzeberuffen, esou wéi eis Statutten dat virgesinn. Dëse Comité des sages soll driwwer beroden, wat fir eng Konsequenzen d'Decisioun am Europaparlament op d'Memberschaft vun der Madamm Semedo an der DP huet

- de Bureau exécutif an d'Madamm Semedo si sech eens ginn, datt si bis dohinner net méi u Parteigremien deelhëlt

- d'Demokratesch Partei distanzéiert sech nach eng Kéier formell vu Mobbing an all aner Form vun Harcèlement

An engem Videomessage deen Dir hei erofluede kënnt, ginn d'Parteipresidentin Corinne Cahen an de Generalsekretär Claude Lamberty weider Detailer.