De fréieren CSV-President, deen d’Partei d’lescht Joer am Sträit verlooss huet, presentéiert de Méindeg zesumme mat Parteikolleegen déi nei Partei.

Ënnert senge Parteikolleegen ass de fréieren DP-Generalsekretär Marc Ruppert an deen hat hei op RTL schonn annoncéiert, datt déi nei Partei generell wéilt biergerlech Wäerter valoriséieren. Weider Membere sinn de fréiere President vun der Handelskonfederatioun an DP-Member Gary Kneip an den Affekot a grénge Gemengerot vun Esch, de Luc Majerus.

Detailer iwwert d’Ausriichtung vu "Fokus" an nei Membere ginn de Mëtteg ëm 15.30 op enger Pressekonferenz bekannt. Dës kënnt Dir och bei eis am Livestream suivéieren.

