Iwwert de Summer kënnt all Sonndeg en anere Spëtzekandidat zu Wuert. Wou den Interview stattfënnt, wielt den Invité selwer aus.

Eng Summerpaus gëtt et fir d’Sam Tanson net. Ma dat wier dëst Joer awer net anescht wéi déi lescht Summer. Wat si elo virun de Walen awer mierkt, ass dass vill méi Interviewufroe kommen, trotz Summervakanz. Scho virun eisem Treffen hat si en anere Rendezvous mat der geschriwwener Press. Op Froen äntweren, sech presentéieren, op déi eng oder aner Aart a Weis beurteelt ginn, dat gehéiert fir si zum Alldag.

Als Treffpunkt hat déi gréng Kultur- a Justizministesch d’Plaz virum Musée Dräi Eechelen erausgesicht. Dobausse mat enger schéiner Vue a kulturellem Flair, dat passt. Ma wéinst dem Reen war den Interview dunn awer am Mudam. Eng Noutléisung, déi si direkt begréisst huet.

Wärend mir als RTL-Ekipp e Sticker mat engem groussen "M" kruten a betount gouf, dass mir dee fir d’Sécherheetspersonal gutt siichtbar sollten oppechen, krut d’Sam Tanson keen. "Mech kenne se hei schonn" äntwert si mat engem Laachen op déi Umierkung. Dat mierkt een tatsächlech och beim Personal am moderne Konschtmusée, et schéngt ee sech ze freeën, dass d’Kulturministesch laanschtkënnt.

"Et gehéiert einfach zu eiser Zäit dobäi"

D’Kommunikatioun no baussen huet an de leschte Joer extrem evoluéiert, däers ass sech d’Sam Tanson bewosst. Déi vill Interviewufroe maachen hir näischt aus, mee e Kamerateam am eegenen doheem fir zesummen ze kachen – wéi rezent beim Tournage fir eng RTL Emissioun – dat misst si net onbedéngt hunn. Dat hätt si och net verstoppt, betount si e puer Mol, mee am Endeffekt gehéiert och dat e bëssen zum Job. Esou wéi d’Presenz – op d'mannst eng offiziell – an de soziale Medien.

Mat de Commentairen am Internet wéilt si sech awer net méi ausernee setzen. "Et huet een d’Impressioun, et wier ee Freiwild." Si wéilt och net, dass hir Kanner spéider Saachen iwwert si misste liesen, déi si perséinlech treffen an net ubruecht sinn. Dofir huet si virun 3 Joer och hir perséinlech Facebook-Säit geläscht.

D’Sam Tanson schwätzt léiwer iwwer Themen, wéi iwwert sech selwer, dat huet si am Interview e puer Mol kloer gestallt.

Interview: Sam Tanson Montage: Candy Windeshausen; Kamera: Didier Weber

* D’Circulaire Bettel gesäit vir, dass d’Staatsbeamten ouni Accord vum zoustännege Minister net offiziell mat der Press dierfe schwätzen.

"Ech si frou, wann ech op dat beurteelt ginn, wat ech schaffen"

Besonnesch wichteg war hir, dass d'Gesetz, dat d'Rechter vun den Affer vu sexueller Gewalt stäerkt, nach kuerz virun der Summerpaus an der Chamber gestëmmt gouf. Dat wier e wichtegt Signal un d'Täter, betount d’Justizministesch. Esou wéi d’mannerjäregt Affer lieweslaang wéinst enger Vergewaltegung leit, soll och den Täter lieweslaang wéinst där Dot kënne poursuivéiert ginn.

En anert Gesetz, dat d’Sam Tanson am Interview ervirgehuewen huet, ass dat vun der Assistance judiciaire. Et wier extrem wichteg als Biergerin seng Rechter kënnen auszeübe wann ee muss viru Geriicht goen, esou d’Ministesch. Mam neie Gesetz kritt een a Funktioun vum Revenu och eng Ënnerstëtzung fir d’Affekotskäschten, wann ee méi wéi den Equivalent vum Montant vum Revis verdéngt. Den Accès zur Justiz soll domadder garantéiert sinn, dat wier hier wichteg gewiescht.

© Christophe Nesser

D’Reform vum Jugendschutz huet et par contre nach net duerch d’Chamber gepackt. Dat bedauert d’Sam Tanson. Heibäi soll de Jugendschutz vum Jugendstrofrecht getrennt ginn. An engem drëtten Text gëtt de Schutz vun de mannerjäregen Zeien an Affer festgehalen. D’Aarbecht an deem Dossier leeft weider, mee wéinst der Summervakanz kéint si keng Deadline nennen. Vu verschiddenen Acteure wéi dem SCAS oder dem Parquet, dee fir Kanner a Jonker zoustänneg ass, gouf et Kritik un der strikter Trennung vum Jugendschutz an dem Jugendstrofrecht. "Meng Approche ass eigentlech eng ganz participativ, ech probéieren ëmmer mat de Leit ze diskutéieren" äntwert d’Sam Tanson op d’Reprochë vum Terrain, mee d’Positioune wieren extrem wäit ausernee gewiescht.

Als Ministesch hätt si missen eng Decisioun huelen an dozou géing si och stoen. An engem legislative Prozess kéim et vir, dass Leit mat Entscheedungen net zefridde sinn. Ma an dësem Fall wier hir dat awer schwéier gefall, well d’Leit um Terrain eng gutt an engagéiert Aarbecht maachen. Si hätt net gewollt, dass dat wat si decidéiert huet, fir d’Leit als Kritik un hirer Aarbecht géing eriwwer kommen. Et wier guer net dorëms gaangen déi Aarbecht ze diskreditéieren, mee nei Weeër ze goen. "Dat heiten ass wierklech dee schwieregsten Dossier deen ech hat an den zwee Ministèren", gëtt d’Sam Tanson zou.

Soubal et ëm Theme geet, wëll déi 46 Joer al Politikerin vun hirer Positioun iwwerzeegen.

"Mir ginn nëmme mat an eng Regierung, wa mir eis mat deem Koalitiounsprogramm kënnen identifizéieren"

Si wéilt keng Politik maache just fir Politik ze maachen. Et wéilt een dat kënnen ëmsetzen, woufir ee gewielt ginn ass. Dofir sollt ee virun de Walen och transparent sinn a sech duerno am Koalitiounsprogramm erëmfannen, wann ee mat an eng Regierung geet.

An deem Sënn schätzt d’Sam Tanson d’Éierlechkeet vum François Bausch, dee scho virun de Walen ugekënnegt huet, dass hien net méi wéilt Minister ginn, mee am Zentrum als Spëtzekandidat untrëtt, fir Deputéierten ze ginn.

"Mir ginn an déi Wale fir eng Chamber ze wielen an de François Bausch huet och kloer gesot, hie géing Deputéierte ginn, wann e géing gewielt ginn. Hien ass éierlech!", esou d’Sam Tanson net ouni Bewonnerung an hirer Ausso. An der Mobilitéit hätt de François Bausch fir e Paradigmewiessel gesuergt a si kéint gutt verstoen, dass hien elo aner Leit d’Relève wéilt iwwerhuele loossen. Si wier gespaant, no de Walen ze gesinn, wéi sech aner Politiker wäerte positionéieren, déi vläicht elo net ganz konkret op esou Froe geäntwert hunn.

Si selwer wéilt gäre weider un den Dossiere schaffen, déi si an hire Ministèren ugestouss huet. D’Kultur an d’Justiz géingen hir Perséinlechkeet an hir Interête ganz gutt kombinéieren, esou d’Sam Tanson. Si wéisst, wat un Themen usteet a kéint sech gutt virstellen, déi Poste weiderzeféieren. Aner Ministèren ausschléisse wollt d’Sam Tanson awer och net. A ganz kloer wier och dass "wann ee ka Premierminister vu sengem Land ginn, dann ass dat als Politikerin eppes wat een net refuséiert".

© Christophe Nesser

"Ech fonctionéieren net mat Liblingssaachen"

Wat hir Dossieren an déi politesch Visioune fir d’Zukunft ugeet, weess d’Sam Tanson wou et soll higoen. Wéi et am politesche Business Usus ass, gëtt awer net ze vill ausgeschloss. Och mat Kritik un anere Parteien huet sech d’Sam Tanson net aus der Fënster geluecht.

Dass Déi Gréng aktuell an engem Réckwäertstrend sinn, gesäit si net esou. Si géing net vill dovunner halen, sech an d’Affer-Roll ze positionéieren. Wat si awer verstoe kéint, ass dass verschidden Discoursen aus Däitschland op de Grand-Duché offierwen. "Do kënnt nach dobäi, dass verschidden extrem wichteg Sujeten an Däitschland och a mengen Aen net ganz glécklech traitéiert gi sinn." Mee do misst een awer eng kloer Trennung zéien. Déi gréng Partei an Däitschland wier net mat der grénger Partei hei am Land gläich ze setzen.

Wou d’Sam Tanson net esou kloer Äntwerten huet wéi zu hirer Politik, ass zu Liblingsbicher oder enger Ausstellung, déi si markéiert huet. "Ech fonctionéieren net mat Liblingssaachen." Si géing einfach ze vill liesen a gesinn. Eng Kënschtlerin, déi si awer ganz allgemeng immens schätzt, ass d’Tina Gillen. Hir Ausstellung «Flying Mercury» an der Konschthal kéint si recommandéieren. Déi ass iwwregens nach bis November ze gesinn.

"Mat den Interviewen ass et fir haut gedoen", esou d’Ministesch um Wee fir eraus an de Reen. Si géing wuel nach an d’Vakanz fueren dëse Summer, mee sou richteg ofschalten, dat géing si net maachen. "Ech wëll ëmmer erreechbar sinn".

