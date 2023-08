Iwwert de Summer kënnt all Sonndeg en anere Spëtzekandidat zu Wuert. Wou den Interview stattfënnt, wielt den Invité selwer aus.

D'Ëmfroe si stabel, d'Gemengewale waren zefriddestellend, en Deputéierte-Mandat ass wéinst internem Kaméidi verluer gaangen an nach ëmmer wëll keng aner politesch Faarf mat der ADR koaléieren.

Wouhi steiert d'ADR?

D'Alternativ Demokratesch Reformpartei stellt sech op fir den 8. Oktober. Eng éischte Kéier steet de Fred Keup bei Chamberwalen un der Spëtzt an op ville Plaze gëtt sech gefrot, wouhin d'Rees mat den neien ADR-Leit wäert féieren.

D'ADR wier nach ëmmer déi selwecht Partei wéi virdrun, sou reagéiert de President op Kriticken, datt ee mat Fred Keup an Tom Weidig méi wäit no riets géing réckelen.

Fir de Sonndesinterview empfänkt de fréiere Geo-Prof Keup d'RTL-Ekipp zu Kielen, fir präzis ze sinn "op Schéimerech". Eng Plaz mat vill Geschicht, schonn d'Réimer sollen do gewiescht sinn. De Fred Keup weist d'Vue op säin Heemechtsduerf, op de Futtball-Terrain, wou hie vill Zäit verbruecht huet. Zäit fir an d'Vakanz ze goen, huet de Fred Keup dëst Joer net, d'Wale sti virun der Dier an d'Famill Keup plënnert grad.

Sonndesinterview mam Fred Keup Spëtzekandidat vum ADR

Datt déi politesch Famill vum ADR-President vun der Oppositiouns- op d'Regieurungsbänk plënnert, gëllt éischter als onwarscheinlech. Déi aner Faarwe schléisse scho virun de Chamberwalen eng Zesummenaarbecht mat der ADR aus. Si all hätten d'Angscht, datt d'ADR ze staark géing ginn, sou hire President, d'ADR géing nämlech dat soen, wat d'Leit wierklech denken.

D'ADR wëll mat de Sujete "Sécherheet" a "Wuesstem" punkten

A punkto Theme setzt d'Ekipp ronderëm de Fred Keup fir den Oktober notamment op d'Thema Sécherheet. Lëtzebuerg hätt e Sécherheetsproblem, seet hien a verweist op europäesch Statistiken a punkto Abréch an Iwwerfäll. Allgemeng misst een d'Analysen emol am Detail maachen an en neie Kader schafen.

Ënner anerem soll d'Police weider opgestockt ginn an um Terrain méi Mëttele kréien, fënnt d'ADR. Kriminalitéit, Logements-Präisser, d'Prise en charge am Santés-Beräich: un all deem wier de staarke Wuesstem Schold, sou de Fred Keup.

Lëtzebuerg wier an engem Hamsterrad an dee Wuesstem misst gebremst- respektiv gesteiert ginn. Ma wéi soll dat goen, wann de ganze Gesellschaftsmodell op enger gewësser Croissance baséiert? Dat géif goen, seet de Fred Keup, och wann et à court terme zu Schwieregkeete kéint kommen. Op alle Fall sollt evitéiert ginn, datt Entreprisen op Lëtzebuerg kommen, déi dem Land näischt géife bréngen. Et sollt een e Populatiounswuesstem vu maximal 5.000 Leit pro Joer upeilen. An deem Kontext sollt een och e Referendum iwwer den 1-Millioun-Awunner-Staat ofhalen, fënnt d'ADR.

© Christophe Nesser

A punkto Educatioun wier déi lescht Joren enorm vill falsch gemaach ginn, sou de fréiere Geo-Prof Keup. Dat schlëmmst wieren d'international Schoulen an d'Alphabetisatioun op Franséisch, wat Gëft wier fir déi sozial Kohesioun am Land. De Fred Keup kritiséiert reegelméisseg déi sougenannt "Wokeness".

Dacks géife Minoritéite vu ganz lénks de Leit vun uewen erof diktéieren, wat se ze maachen hätten, Beispill "genderen" an der Sprooch. D'Majoritéit vun de Leit géing dat net wëllen an dofir sollt een dat och net imposéieren.

D'Demissioun vum Roy Reding géif d'ADR net schwächen

Datt de Roy Reding demissionéiert huet a mat enger eegener Partei an d'Wale geet, dat géing der ADR net schueden, mengt de Fred Keup. Wann op der enger Säit e puer ADR-Leit sech elo bei "Liberté" engagéieren, sou kréich d'ADR op där aner Säit Supporter bäi, déi d'Trennung vum Roy Reding géinge begréissen. Op alle Fall ass ee bei der ADR iwwerzeegt, datt een de Sëtz vum Roy Reding no de Walen zeréckkritt an esouguer een zweete bäikritt.

De Reproche vum Roy Reding, datt et an der ADR elo "vëlkeschen" Discours géing ginn, wëll de Spëtzekandidat Fred Keup net stoe loossen. De Roy Reding hätt wëlle vum Fait oflenken, datt en ëmmer an der Chamber gefeelt huet. Et wieren ni inhaltlech Differenze mam Deputéierte Reding ginn.

D'ADR wëll déi gréng iwwerhuelen

Mat Bléck op den 8. Oktober ass de Fred Keup iwwerzeegt, datt d'Dräier-Koalitioun weider fiert, soubal déi 3 Parteien op 31 Sëtz kommen. D'Zil, wat ee sech als ADR fir d'Chamberwale setzt, wiere 6 bis 7 Sëtz. Et wier gutt, wann een déi gréng nees kéint iwwerhuelen, fënnt de Fred Keup.

Wéi soll Lëtzebuerg 2030 ausgesinn?

Fréier war zwar net alles besser, awer villes, wann d'Leit un 2000 oder 1990 zréckdenken. Ech mengen, dass do de Kär läit.

Fir 2030 wënschen ech mer e Lëtzebuerg, wat méi sécher a méi fräi wier, wou et méi Gebuergenheet a "Gemächlechkeet" géing ginn, mat méi engem moderate Wuesstem, well dee Stress produzéiert, dee mer am Alldag spieren. Ech mengen, datt dat dem Land géing gutt doen.

© Christophe Nesser

Wat wär dat éischt, wat Dir maache géift, sollt Dir no de Wale Premier ginn?

Dat misst eppes si wat séier geet. Ech géif d'Sécherheet vum éischten Dag un zum wichtegste Punkt maachen. Ech géing d'Sécherheet rëm opstellen, ewéi se war viru Joren.

D'Vollek hätt e Recht op Sécherheet, déi vum Staat garantéiert gëtt.

Mat wiem géift Dir am léifsten eng nächst Regierung bilden, wann Dir de fräie Choix hätt?

Mat deem, dee bereet ass am meeschte vun eisem Programm, vun eisen Iddie mat ze droen. Wien dat ass, ass schwéier soen, ech wëll keen ausschléissen, mä mat verschiddene géing et schwiereg ginn. Ech wëll kee Favorit nennen, mä jiddereen, deen d'Politik suivéiert, weess, datt mer eng Partie Schnëttstellen hu mat enger CSV. Ech weess och, datt vill Membere vun der CSV – net onbedéngt déi ganz uewen – sech géifen eng Koalitioun mat der ADR wënschen.