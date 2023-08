Iwwert de Summer kënnt all Sonndeg en anere Spëtzekandidat zu Wuert. Wou den Interview stattfënnt, wielt den Invité selwer aus.

Mir ginn eis Rendez-vous um Plateau vun den Dräi Eechelen. Bei beschtem Summerwieder huet ee vun do aus e Bléck iwwert déi ganz Stad. Fir de Sven Clement, nationale Spëtzekandidat vun de Piraten, ass et eng Plaz mat enger besonnescher Bedeitung. Fir hien ass et ee vun de schéinsten Ausbléckspunkten an der Stad, an esou wonnert et net, datt hei och seng Hochzäitsfotoen entstane sinn. Zäit fir d'Famill bleift dëse Summer allerdéngs net grad esou vill - am Hierscht stinn d'Chamberwale virun der Dier.

De Sonndesinterview mam Sven Clement

Eng Partei am Wandel

Viru genee 10 Joer hunn d'Piraten déi éischte Kéier eng Lëscht fir d'Nationalwale presentéiert, zanter fënnef Joer setze si elo schonns an der Chamber. Wéi vill vun der fréierer "Revoltpartei" stécht haut nach an de Piraten? "Mir gesinn e bësse méi al aus, mir hunn e bësse méi gro Hoer kritt. Dat huet awer näischt dru geännert, datt d'Piraten nach ëmmer eng Partei sinn, déi de Status Quo e bëssen challengt", hält de Sven Clement fest.

Wat sech awer geännert huet, sinn d'Sujeten, déi d'Piraten an de Fokus stellen. War et virun 10 Joer nach virop den Dateschutz, sinn et haut och Theme wéi Steiergerechtegkeet, Logement a Klimaschutz, fir déi sech d'Partei asetzt. D'Themepluralitéit kënnt virop doduercher, datt d'Partei gewuess ass. "Wann een zu méi ass, dann huet een natierlech och méi Meenungen, déi ee muss ënnert een Hutt kréien, an dat deet enger Partei och gutt."D'Presenz an der Chamber géif een iwwerdeems dozou forcéieren, zu all Dossier eng Positioun kënnen anzehuelen, erkläert de Sven Clement: "Wann et drëm geet, de Knäppchen ze drécken - Jo, Nee, Abstention - da muss een eng Meenung hunn." Schonn 2018 hätt een dofir ee komplette Programm opgestallt, deen ee fir dës Chamberwalen nach emol verfeinert hätt. Den 31. August gëtt iwwert de Programm ofgestëmmt.



Eent steet awer elo scho fest: D'Steierreform wäert ee vun de Haaptpilieren am Pirate-Programm ginn. De Mindestloun misst steierlech entlaascht ginn, an d'Erliichterung misst sech dann och bis an d'Mëttelschicht eranzéien. Ofgefaange gi misst dat deen Ament vun de Leit mat méi breede finanzielle Schëlleren. "Do schwätze mer vu Leit, déi pro Persoun méi wéi 200.000 Euro d'Joer besteierbaart Akommes verdéngen", preziséiert de Spëtzekandidat vun de Piraten. En vue vun de klammenden Zënse misst et iwwerdeems och do Entlaaschtunge ginn, dat a Form vu Steierkreditter.



Wéi geet et no de Wale weider?

Fir d'Chamberwalen hunn d'Piraten ee kloert Zil an d'Aen gefaasst: Si wëlle mat fënnef Sëtz Fraktiounsstäerkt erreechen. "Dat géif eis d'Méiglechkeet ginn, den Agenda vun der Chamber méi mat ze bestëmmen; eppes wat am Moment wierklech problematesch ass. An der Chamber entscheede véier Parteien, dovunner dräi vun der Majoritéit, doriwwer, wéi den Agenda ausgesäit. An dräi Parteie kënne just nokucken an dat erdroen. Dat ass net eist Bild vun der Demokratie."

Sollt et fir d'Piraten no de Walen eng Méiglechkeet ginn, an d'Regierung ze kommen, wier dat reng mathematesch warscheinlech just mat der CSV, der DP an der LSAP méiglech. Op d'DP an d'LSAP ugeschwat, kéint de Sven Clement sech am Beschte mat de méi moderate Flilleke vun den zwou Parteien identifizéieren. "Ech mengen et ass kee Geheimnis, datt ech net esou radikal wéi een Dan Kersch sinn, ech sinn awer och net esou wirtschaftsliberal wéi verschidden Elementer an der DP." Dat nämmlecht gëllt iwwerdeems fir d'CSV. "Mat hirem méi soziale Flillek gi mer eens, mat hirem méi "Law-and-Order"-Flillek hu mer e bësse méi Beréierungsproblemer, einfach well do Aarmut soll strofbar gemaach ginn an dat ass net eis Politik."

D'Leit méi mat abannen

E wichtegt Instrument am Baukaste vun der Demokratie ass fir de Sven Clement d'Biergerbedeelegung. "Mir wëlle gären eng Politik, wou d'Leit erëm matschwätze kënnen." Et misst een d'Leit mat an d'Boot huelen, an enger consultativer Funktioun nieft der Chamber. Dës wier den Ament nämlech net grad ee Spigel vun der Gesellschaft: "Komm mir kucken eis emol d'Demographie an der Chamber un. Et sinn awer nach ëmmer iwwerduerchschnëttlech vill Männer do, den Alter ass iwwerduerchschnëttlech héich am Verglach zu der Gesamtpopulatioun. Ganz representativ si mer just doduerch, datt mer gewielt sinn."

Schonn elo kënnen d'Bierger iwwert de Site vun de Pirate Froen un d'Chamber stellen a Propose fir Dossieren erareechen. Ma och déi sozial Medie spillen eng wichteg Roll an der Kommunikatioun mat de Leit dobaussen. Néierens sos kéint een esou vill Mënschen esou einfach erreechen an héieren, wat si ze soen hunn, esou den Deputéierte vun de Piraten. "Grad elo, an enger Situatioun wou d'Kafkraaft fir déi meeschte Leit e Problem duerstellt, muss een éierlech soen: Mir als Politiker gesi Problemer heiansdo anescht. Ech sinn haaptsächlech an der Stad ënnerwee a gesinn domadder natierlech net, wéi d'Geschäftsleit zu Ettelbréck oder zu Esch et gesinn. Et ass wichteg de Feedback vu Leit ze kréien, déi ee villäicht am Alldag net onbedéngt géif treffen."

"Mir mussen Lëtzebuerg an der Welt representéieren"



Fir de Sven Clement wier et awer och wichteg, datt Lëtzebuerg eng Visibilitéit am Ausland hätt. Dofir gouf et och schonn emol Kritik. Leschten August war hien um Luxembourg Fest am Wisconsin, du virun de Gemengewalen déi vill diskutéiert Brasilien-Rees zesumme mat anere Politiker, an och elo am Summer war hien nach emol op Aarbechtsrees iwwert de Pull op Seattle. Sinn heefeg Laangstreckereessen an Zäite vun der Klimakris vertrietbar? "Jo", seet de Sven Clement. Ma hie kann d'Kritik och novollzéien.

"D'Kritik ass absolutt justifiéiert. Mir sinn an enger Klimakris an do soll ee probéieren, säi Footprint esou geréng wéi méiglech ze halen. Dat ass och de Grond, firwat ech meng Vollen net just kompenséieren, mee tatsächlech den CO2 dovunner och aus der Loft nees eraussuckele loossen." Dat kéint een zwar als Ablasshandel bezeechnen, mee et wier him perséinlech wichteg, do credibel ze bleiwen.



Gläichzäiteg géif et awer och net duergoen, "schéi Videoen an d'Welt ze schécken". "Um Enn: All anert Land ass am Ausland ënnerwee, weist sech do, schwätzt mat den Intervenanten. Wa Lëtzebuerg net do ass, da fanne mer net statt, da gëtt et Lëtzebuerg op der Weltkaart net. A wéi wichteg et ass, datt aner Länner wëssen, datt et Lëtzebuerg gëtt, dat mierke mer ëmmer erëm, wa mer der op den Deckel kréien."

Politik ass eng Familljenaffär

Net just ënnert der Woch, mee och um Sonndesdësch mat der Famill géif sech beim Sven Clement alles ëm d'Politik dréien. "Meng Famill war ni eng parteipolitesch Famill, meng Famill war awer ëmmer eng politesch engagéiert Famill. Eng Famill, där et wichteg war, déi grouss gesellschaftlech Froen ze diskutéieren." Souwuel seng Mamm Sonja Barthel-Grainson wéi och säi Papp Pascal Clement si mëttlerweil Gemengeconseillere fir d'Piraten an zwou verschiddene Gemengen, an der Stad an zu Duelem. "Heiansdo géif ech mer wënschen, ech kéint einfach op de Sonndesdësch goen a soen 'Komm mir schwätzen iwwert deen neiste Film" oder iwwer d'Resultater vum Fussball oder der Formel 1, mee nee. Mir schätze meeschtens doriwwer, wou Problemer sinn, a wéi een déi kéint léisen. Et ass ustrengend, mee et ass och immens erfëllend."



Wat seng eege kleng Famill ugeet, seet de Sven Clement: "Zäit huet een net, Zäit hëlt ee sech." Et wier him wichteg,

seng kleng Duechter all moies prett ze maachen an et an d'Crèche féieren ze kënnen. An awer géif hie säi Meedchen net esou vill gesinn, wéi hien et sech géif wënschen. "Schlussendlech ass d'Politik eng Vocatioun, wou een net Här iwwert säin eegene Kalenner ass." De Sven Clement hofft, datt en et duerch seng Politik aneren Elteren erméigleche kann, méi Zäit mat hire Kanner ze verbréngen. Dofir géif en et och a Kaf huelen, selwer Ofstrécher maachen ze mussen. "Ech si ganz frou, datt meng Fra déi Lächer, déi ech rappen, ëmmer nees stoppt, an datt déi ganz Famill do derhannert steet."

