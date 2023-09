Iwwert de Summer kënnt all Sonndeg en anere Spëtzekandidat zu Wuert. Wou den Interview stattfënnt, wielt den Invité selwer aus.

Fir eisen Interview treffe mir d’Ana Correia da Veiga, Co-Spëtzekandidatin fir déi Lénk, am Zentrum, bei Pëtten am Bësch. "Esou fréi wéi méiglech wgl." war d’Demande vun hirer Säit. Déi 40 Joer al Fra ass nämlech en absolutte Moies-Mënsch a steet all Dag tëscht 5 a 6 Auer op. A firwat grad dës Plaz? Et ass de geographeschen Zentrum vum Land. "Ech sinn e Fan vu spezifesche geographesche Mierkmoler", esou d’Ana Correia da Veiga. Si war schonn um héchsten an déifste Punkt vum Grand-Duché an hätt dës Plaz duerch Zoufall wärend dem Wanderen entdeckt. "Als Stater mengt een ëmmer, et wier een den Nuebel vum Land, dofir war ech iwwerrascht, dass et esou e Monument zu Pëtten gëtt", seet si mat engem Hauch Selbstironie. Generell wier si e lëschtege Familljemënsch, dee gäre geckst an iwwert sech selwer laache kann.

An hirer politescher Roll schrauft si déi opgedréint Säit vun hirer Perséinlechkeet awer e bëssen zréck. Si hëlt hir Dossieren eescht a versicht se aus alle Bléckwénkelen ze verstoen – virun allem aus deem vun de betraffene Leit um Terrain. Dës sozial Oder spigelt sech och an hirem Beruff erëm: si ass Sozialpedagogin beim Service National de la Jeunesse. An zanter 10 Joer Member bei déi Lénk.

2020 ass d’Ana Correia da Veiga duerch de Rotatiounsprinzip bei déi Lénk an de Stater Gemengerot komm. Bei de Gemengewalen dëst Joer ass et dunn awer net méi duergaangen, fir nach eemol dobäi ze sinn. Hir feelt d’Mandat an den direkte Kontakt zu de Bierger an den Associatiounen. Ma si vermësst net alles um Knuedler, erkläert d’Spëtzekandidatin vun déi Lénk: "Et war frustrant, wann een ëmmer rëm dat selwecht seet an et kënnt einfach net un, wou et sollt ukommen". Trotzdeem wier déi Zäit wichteg gewiescht, well se Villes geléiert an u sech selwer geschafft hätt.

"160 Lëschtestëmmen an der Stad – dat deet wéi"

Ma d’Superwaljoer wier ermiddend, dat verstoppt si net – a bedauert e bëssen, dass hire Congé fir de Walkampf drop geet. "Mä et ass ok", relativéiert d’Ana Correia da Veiga, ëmmerhi géing si mat enger flotter dynamescher Ekipp schaffen. Firwat déi ganz Ekipp vun déi Lénk awer landeswäit en Echec bei de Gemengewalen erlieft huet, ka si sech net ganz erklären. Et géing awer net dru leien, dass déi Lénk eng schlecht politesch Aarbecht géife leeschten. Si versicht dat Positiivt ze gesinn: iwwerall, wou déi Lénk sech presentéiert hunn, hu se ee Sëtz behalen. Op der anerer Säit kuckt si der Realitéit an d’Aen: iwwerall wou een zwee Sëtz hat, huet een ee Sëtz verluer. Besonnesch déi 160 Lëschtestëmmen an der Stad hätte wéigedoen. Communiquéë schreiwen an Dossiere beherrschen, geet nu mol net duer, esou d’Ana Correia.

"Mir schwamme géint de Mainstream"

Mä firwat sinn déi Lénk éiweg op der Oppositiounsbänk? Un den Theme kéint et net leien, mengt d’Ana Correia, héchstens un der Approche.

"Mir mussen d’Saachen oft widderhuelen. Vläicht misste mir einfach d’Melodie änneren, wéi mir d’Saache soen. Well schlussendlech, no 2 bis 3 Joer kënnt et awer bei den anere Parteien un. Dann huele se op eemol deen nämmlechten Discours u wéi déi Lénk. Ech gi just als Beispill de gratis ëffentlechen Transport. Et hat keen en am Programm stoen. An dann op eemol beim Koalitiounsaccord koum déi grandios Iddi, den ëffentlechen Transport gratis ze maachen. An all déi Argumenter, déi mir benotzt hunn, (...) hu sech déi aner Parteien op d’Broscht geschriwwen. Obwuel mir als déi Lénk en als Eenzeg am Programm stoen haten."

"Mir hunn eis an der Oppositioun professionaliséiert"

An awer: Oppositioun gehéiert zur Politik, fënnt d’Spëtzekandidatin. A soulaang si net déi Partner fannen, mat deene si eng Koalitioun kéinten agoen, maachen déi Lénk weider Oppositioun, betount d’Ana Correia da Veiga – a mécht direkt hannendrun e Witz: "Mir si gutt dodran. Mir hunn eis an der Oppositioun professionaliséiert, géif ech soen". Déi Lénk géifen Themen uschwätzen, déi vun der Majoritéit net gär géifen ugeschwat ginn – an dat fënnt si wichteg.

Wunnen als primäre Besoin an net als Luxus

E Beräich, an deem d’Dräierkoalitioun definitiv versot hätt, wier de Logement. Do spuert d’Ana Correia net mat Kritik. D’Loyersgesetz zum Beispill wier an hiren Aen dréngend néideg gewiescht. Ma déi Feeler, déi dra stoungen, wieren een No Go. "Hätt een dat esou duerch bruecht, wier de Loyer duerch de Plaffong gesprongen", esou d’Ana Correia da Veiga. Doriwwer eraus wier si enttäuscht, dass Projeten zu alternative Wunnformen net ëmgesat gi wieren.

D’Kiischt um Kuch wier awer d’Resultat vun der Enquête, déi d’Konkurrenzautoritéit iwwert den nationale Wunnengsmaart gemaach huet. Am Rapport ass ënner anerem Rieds vu Spekulatioun mat Bauland, vun onverhältnesméissegem Benefice fir Promoteuren a vum Verdacht, datt sech bei de Léin ofgeschwat gouf. De Logement misst esou gereegelt ginn, dass keng Abuse bedriwwe ginn a kee sech un der Situatioun beräichert, esou d’Ana Correia da Veiga. Well déi, déi am meeschten drënner leiden, si Locatairen a Leit, déi de Logement brauchen an en net als Invest gesinn. "Am Schema vum Liberalismus gëtt een an d’oppent Messer lafe gelooss", fënnt d’Sozialpedagogin.

Déi nächst 5 Joer misst an hiren Aen ee weideren Aspekt vum Logement iewescht politesch Prioritéit ginn: d’energeetesch Sanéierung. An zwar net just op fräiwëlleger Basis, mä systematesch a mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Staat, respektiv vun de Gemengen.

"E Mënsch, dee wëll schaffe goen, soll kënne schaffe goen"

Weider Fuerderunge vun déi Lénk sinn ënnert anerem d’Aarbechtszäitverkierzung, eng Reform vum Revenu d’inclusion sociale (Revis), d’Aféiere vun enger Räichesteier oder och d’Erhéijung vum Mindestloun. Ee Punkt, deen der Ana Correia da Veiga awer besonnesch um Häerz läit, ass dee vun der Job-Garantie. Wa Leit zum Beispill trotz Ofschloss oder duerch Faillitten am Chômage landen, solle se beim Staat hiert Recht op eng Aarbecht akloe kënnen, erkläert d’Ana Correia da Veiga: "Dat fannen ech zimmlech wichteg, dass e Mënsch, dee wëll schaffe goen, och ka schaffe goen."

Alles ënner zwee Sëtz wier en Echec

Wat den Ausgang vun de Walen am Oktober ugeet, hofft een déi zwee Sëtz bäizebehalen. "Alles wat drënner geet – dat muss een net verstoppen – dat wier en definitiven Echec fir eis", esou d’Ana Correia da Veiga, a füügt mat engem Laache bäi: "Alles wat dobäi kënnt, wier natierlech e Bonus."

Egal wéi et ausgeet, wënscht d’Ana Correia da Veiga sech eng Regierung, déi effikass ass an d’Problemer vun de Bierger eescht hëlt.

